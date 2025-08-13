Maskinförare inom trädgård till JTF Markentreprenad
Söker du ett varierande arbete där du har stort eget ansvar över dina arbetsuppgifter? Har du tidigare erfarenhet av att köra olika maskiner, innehar BE körkort och vill utvecklas inom detta område? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Vi på JTF Markentreprenad söker nu en kollega till vårt härliga team! Det är en heltidstjänst som maskinförare inom trädgård med placering i Kävlinge. Start för tjänsten sker enligt överenskommelse och arbetstiderna är förlagda på vardagar 07:00-16:00. Jour förekommer på vinterhalvåret då vi har snöröjning.
Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong och vilka kunder du arbetar hos vilket gör att du får möjlighet att utvecklas inom flera områden.
Vanliga arbetsuppgifter som förekommer är:
Transport av maskiner till kunder och kollegor
Grönyteskötsel med hjälp av maskin
Gatusopning
Snö- och halkbekämpning
Lastning av diverse maskiner till våra kunder
Diverse arbetsuppgifter inom trädgårdsskötsel
Vårt kontor ligger i Kävlinge men du utgår hemifrån och åker runt till våra kunder för att utföra arbeten runtom i Skåne vilket innebär att tjänsten innehåller en del tid i bil. I denna tjänst kommer du flera gånger i veckan att åka till kontoret i Kävlinge för att hämta och lämna maskiner som du transporterar till kunder och kollegor runtom i Skåne. Tjänsten innefattar även mycket maskinkörning ute hos våra kunder. Det kan vara exempelvis häckklippning, gräsklippning, harvning eller sopning. Det förekommer även diverse arbete inom trädgård på våra fastigheter som kan vara fysiskt krävande.
Krav för tjänsten
För att söka denna tjänst ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med parktraktorer, minilastare, redskapsbärare eller liknande maskiner
Innehar BE-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi ser även att det är meriterande om du har:
Innehar yrkesbevisen lift, röjsåg eller motorsåg
Har tidigare arbetat inom markanläggning
Hos oss på JTF Markentreprenad sätts kunden alltid i fokus. Det är därför viktigt att du kan ta initiativ och se vad som behövs göras samt har lätt för att kommunicera med våra kunder och kollegor. För att passa in i vår arbetsgrupp tror vi att du, precis som vi, har ett intresse för maskiner eller trädgård samt är prestigelös i ditt sätt att arbeta. Vi är ett litet familjärt företag och just nu är vi ett härligt gäng på 13 personer som arbetar inom olika områden. Vi är måna om att du får en bra introduktion samt stöttning och hjälp på vägen under din upplärning hos oss. För oss är det viktigt att bidra till en bra arbetsmiljö och därför investerar vi mycket i nya batteridrivna maskiner och hjälpmedel för att både förbättra ergonomin och minska miljöutsläpp.
Ansökan
Låter detta som en spännande tjänst för dig så hoppas vi på att få in just din ansökan till oss! Du söker tjänsten genom att mejla ditt CV till oss på johanna@jtf.nu
och märk din ansökan med "maskinförare". Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Holmberg på johanna@jtf.nu
. Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan redan nu, dock är den sista ansökningsdagen den 13 juni.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: johanna@jtf.nu
https://www.jtf.nu/
9457371