Maskinförare inom snöskottning sökes till södra Stockholm
Bemannix AB / Renhållningsjobb / Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Täby
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
Maskinförare sökes till södra Stockholm
Vi söker nu för kunds räkning en flexibel maskinförare till södra Stockholm under vintersäsongen 25/26!
Om Arbetet:
Du kommer att ansvara för snöröjningen i ett tydligt markerat område i södra Stockholm. Arbetet sker vid behov vilket innebär att du blir kontaktad när behov uppstår - perfekt för dig som vill ha ett flexibelt upplägg. Snöröjningen sker med hjälp av en maskin, därav är det ett krav att du har körkort B. Utgångspunkten är alltid hos kundföretagets kontor där maskinen är parkerad.
Vi söker dig som: Har körkort B.
Är noggrann och ansvarstagande.
Har erfarenhet av maskinkörning (meriterande men inget krav).
Tillgång till egen bil då arbetet kan ske på obekväma tider.
Utöver dessa krav lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg och välkommen som en del av teamet. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Alexander Landholm alexander@bemannix.se Jobbnummer
9605878