Maskinförare hjullastare sökes till återvinningscentral
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Maskinförare hjullastare sökes till återvinningscentral
Vi söker nu erfarna och engagerade maskinförare som vill bli en del av vårt team på återvinningscentralen. Hos oss får du en varierad vardag där du arbetar både med maskinkörning och praktiska uppgifter kopplade till återvinning och miljö. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare för lastning, lossning och hantering av material
Sortera och förflytta avfall och återvinningsfraktioner
Underhålla ordning och säkerhet på arbetsområdet
Viss kundkontakt samt enklare serviceuppgifterKvalifikationer
Erfarenhet av att köra hjullastare
Giltigt förarbevis/maskinförarbevis (C2)
God förståelse för säkerhet och arbetsmiljö
Självständig, noggrann och ansvarsfull
Meriterande om du har erfarenhet från återvinningsbranschen eller liknande arbete.
Vi erbjuder
Ett fysiskt och omväxlande arbete i en viktig och hållbar bransch
Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling och långsiktighet för rätt person
Start för denna tjänst är omgående. Välkommen in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9949092