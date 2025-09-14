Maskinförare för snöröjning i vinter
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker maskinförare för snöröjning under vintersäsongen 2025/2026 (15 oktober- 15 april)
Om jobbet:
Som maskinförare kommer du köra mindre snöröjningsmaskiner för att hålla vägar och ytor fria från snö och is. Du kommer att arbeta med någon av våra olika maskiner så som traktor och mindre hjullastare/kompaktlastare/minilastare. Maskinen är utrustad med plog och sandspridare. Du har jour mellan 15 okt - 15 april, vilket betyder att du under denna period måste vara tillgänglig för arbete och kunna ställa in dig en med timmes varsel vid snöfall eller halka. Arbetet sker i Frölundaområdet. Arbetstiderna är varierande och kan inkludera kvällar, nätter och helger beroende på väder. Arbetet innebär även kontroll och skötsel av maskinen som du kör. Det finns väldigt goda möjligheter att behålla jobbet vintrarna framöver.
Anställning är per timme vid behov. Vid stora snöfall kan det bli väldigt långa arbetspass.
Har erfarenhet av att köra maskiner, gärna inom snöröjning eller anläggningsarbete. Så som traktor, hjullastare, eller truck.
B-körkort och tillgång till egen bil
Fullt tillgänglig mellan 15 okt - 15 april (jour 24/7)
Kunna infinna dig med en timmes varsel
God svenska
Kunna läsa kartor
Kunna sköta enklare underhåll av maskiner
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Meriterande:
Erfarenhet av snöröjning med maskiner
Hjullastarbehörighet (C2) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: info@belmont.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare". Arbetsgivare Belmont Sweden AB
(org.nr 559500-1800)
421 00 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Frölunda Jobbnummer
9507579