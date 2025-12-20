Maskinförare/ Djurskötare med c-körkort
2025-12-20
Om jobbet
Vill du arbeta i ett stabilt familjeföretag med moderna maskiner och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi letar efter. Bergs Gård Mark & Bygg AB i Västerljung söker nu ny allsidig maskinförare/djurskötare. Så har du tidigare erfarenhet av maskinkörning kombinerat med djurskötare kan du vara den vi söker.
Som maskinförare/djurskötare hos oss kommer du främst att vara på vår egen gård och i Trosa kommun med omnejd. Projekten och uppdragen är väldigt varierande och den ena dagen är inte den andra lik.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som maskinförare & djurskötare. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha god maskinvana. Du besitter följande kvalifikationer:
• Yrkesförarbevis för grävmaskin
• Arbete på väg
• C-körkort
• Erfarenhet eller utbildning som djurskötare

Dina personliga egenskaper
För att du ska passa in i vårt gäng på Bergs Gård ser vi gärna att du är social, målinriktad och har förmågan att se möjligheter i stället för problem. Du ska vara engagerad i ditt arbete och ta ansvar över din maskin och företagets resurser. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ska ha en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande för att vara aktuell för rollen.
Vi erbjuder
• Moderna och välskötta maskiner
• Trygga anställningsvillkor
• Varierande arbetsuppgifter
• Ett trevligt team och bra stämning på jobbet
• Möjlighet till utveckling och långsiktighet hos oss
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Om företaget
Bergs Gård är en bondgård med köttdjursuppfödning och en upplevelsegård med stuguthyrning, konferenser och MTB-cykling. Vi driver även bygg- och mark företaget Bergs Gård Mark & Bygg AB där vi nu söker denna tjänst.
Företaget är ett familjeföretag med 15 st anställda. Du kan läsa mer om oss på våra hemsidor:www.bergsgardbygg.sewww.bergsgard.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bygg@bergsgard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare/Djurskötare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Bergs Gård Mark & Bygg AB
610 75 VÄSTERLJUNG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Magnus Jonsson
bygg@bergsgard.se
0705126273
