Maskinförare asfalttilllverkning - Upplands Väsby
2025-12-11
Skanska Industrial Solutions erbjuder helhetslösningar inom asfalt, bergmaterial, betong, infraservice och rental. Vår verksamhet inom asfalt och bergmaterial har täkter, krossar, terminaler och asfaltverk över hela landet där verksamheten fokuserar på hög grad av återvunnet material utan att göra avkall på kvaliteten. Våra läggarlag förser vägnätet med högklassiga beläggningar och våra losshållningsexperter bryter berg säkert och effektivt.
Till asfaltverket i Upplands Väsby söker vi en verksmaskinist
På vår anläggning bryter och processar vi berg. Delar av det processade berget vidareförädlas till asfaltmassa i vårt asfaltverk som sedan levereras till olika beläggningsprojekt i Stockholmsområdet. Som verksmaskinist är du en del av asfalttillverkningen och i det dagliga arbetet har du ett nära samarbete med din produktionschef, dina kollegor i teamet samt en hjullastarförare som sköter utlastningen.
I arbetsuppgifterna ingår:
- Tillverka asfalt via ett datoriserat styrsystem
- Förse asfaltverket med material med hjälp av lastmaskin
- Planera och utföra dagliga leveranser av asfalt
- Kontakt med kunder och leverantörer
- Felsöka, underhålla och utföra reparationer på verket
- Upprätthålla Skanskas säkerhetsarbete
I rollen arbetar du skiftgång, vi har dag, eftermiddag och nattskift. Vi har en varierande produktion av asfalttillverkning både per dygn och vecka så arbetstiderna kan också variera.
Personen vi söker
För att passa in hos oss ser vi att du är en lagspelare som trivs att jobba i team. Du har en positiv inställning till att prova nya arbetssätt och en vilja att utvecklas. Du hittar lösningar där problem uppstår. Du behöver ha ett tekniskt intresse för maskiner, men också uppskatta variationen av att arbeta framför datorn med de tekniska delarna i ett styrsystem. Flexibilitet är viktigt då arbetstiderna på verket kan variera.
I den här tjänsten behöver du:
- Minst två års erfarenhet av datoriserat styrsystem, exempelvis från asfaltsverk eller betongstation
- B-körkort och egen bil
- Förarbevis Hjullastare
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Reparationskunskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av asfalttillverkning samt el- och smedkunskaper.
Välkommen med din ansökan
Du ansöker med ditt CV och sista ansökningsdag är 15 januari 2026. Om du har några frågor om tjänsten får du gärna kontakta rekryterande chef Emma Robbert tel: 010-448 85 44.
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
