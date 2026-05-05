Maskinförare/anläggningsarbetare till Gatapark
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05
Vill du vara med och skapa hållbara och trivsamma miljöer för våra invånare? Enheten Gatapark inom sektor Livsmiljö söker nu en maskinförare/anläggningsarbetare som har en positiv attityd, god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till laget. Hos oss är du inte bara en maskinförare/anläggningsarbetare - du är en viktig del av en grupp, där vi hjälper varandra och jobbar tillsammans för att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö.
Som maskinförare/anläggningsarbetare kommer du ha möjlighet att utvecklas inom ett viktigt samhällsområde och vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du kommer tillhöra ett arbetslag med stark gemenskap och en kultur där vi hjälper varandra.Dina arbetsuppgifter
Som maskinförare/anläggningsarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom mark- och anläggningsarbete, både med maskin och manuellt. Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Maskinkörning (grävmaskin, hjullastare, traktor m.m.)
• Markarbeten som stensättning, schaktning och dränering
• Skötsel av parker, gång- och cykelvägar samt offentliga ytor
• Vinterväghållning av kommunens infrastruktur
Vi arbetar enligt årsarbetstid, vilket ger flexibilitet över året och tjänsten innebär även beredskap enligt schema.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är det viktigt att du brinner för lagarbete och vill bidra till att både gruppen och varje individ utvecklas. För att kunna göra det ska du ha god samarbetsförmåga, en positiv attityd samt gilla att ta ansvar. Du ser det som en självklarhet att dela med dig av dina kunskaper, samtidigt som du har en öppen attityd för att vilja lära dig nya saker och ha ett omväxlande arbete. Hos oss löser vi arbetsuppgifterna tillsammans!
Du är en person som trivs med att arbeta utomhus i alla olika typer av väder. Att vara flexibel, initiativtagande och kunna delta i beredskap enligt schema är också av största vikt.Kvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom anläggningsteknik.
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
B-körkort
C-körkort
Truckförarkort enligt TLP 10: B1 och C2
Meriterande:
Tidigare arbete inom mark- och anläggning, samt vana vid att arbeta utifrån ritningar och med moderna maskiner.
Erfarenhet av att ha arbetat med Office-paketet. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Årsarbetstid och beredskap enligt schema.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
827 31 LJUSDAL
För detta jobb krävs körkort.
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Gata/Park
