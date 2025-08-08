Maskinförare/anläggningsarbetare, Gator och parker
I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning & IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Gator och parker planerar, bygger, utvecklar och förvaltar kommunens offentliga utomhusmiljöer. Det omfattar gator och torg, parker och grönområden. Vi arbetar för att staden ska vara välskött, vacker, säker och tillgänglig - allt för ett väl fungerande och trivsamt vardagsliv för alla kommunens invånare.
Driftavdelningen sköter centrala delarna av Umeås utomhusmiljöer året om.
Vi kan erbjuda dig ett varierat och viktigt arbete med bra samarbete och möjligheter till utveckling!
Vi söker nu en vikarierande vass maskinförare/anläggningsarbetare!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du att framföra olika fordonstyper så som lastmaskin, redskapsbärare, gräsklippare med inslag av anläggningsarbete. I vissa moment förekommer tunga lyft så fysisk hälsa är en viktig förutsättning för att klara av vissa moment.
Du kommer att vara en del i vår driftgrupp som utgår från Västerslätt men kommer även att arbeta på andra depåer som under sommarsäsongen är förlagda till Umeå centrum, Haga, Hedlunda och Teg. Du kommer att dela fordon med minst en kollega, vara maskin-och fordonsansvarig för de fordon och utrustning som du använder i ditt dagliga arbete samt ansvarar för daglig skötsel och underhåll av fordonet.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom mark och anläggning, du har även körkort B och förarbevis för hjullastare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av mark och anläggningsarbete, gräsklippning samt arbete på väg 1.1-1.3.
Vi söker dig som har lätt att samarbeta i arbetslag, är professionell, flexibel och ansvarstagande. Du har god förmåga att strukturera och planera arbetet. Vi tycker att en god säkerhet, bra arbetsmiljö samt ordning och reda är viktigt på vår arbetsplats. Du tycker att det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö och du vill vara en del i ett arbete som skapar mervärde och goda resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-08-31. Arbetstiden är schemalagd och kan innefatta natt, kvälls- och helgarbete. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
