Maskinbyggare till Norden Machinery AB
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2026-07-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Norden är världsledande inom tillverkning av tubfyllningssystem. Varje år levereras ca 150 maskiner över hela världen och idag finns ca 5 000 maskiner i drift.
Norden omsätter ca 900 MSEK och har drygt 300 medarbetare i Kalmar där tillverkning av maskinerna sker.
Norden ingår i den italienska gruppen Coesia.
Läs gärna mer om oss här: www.nordenmachinery.com
Tjänstebeskrivning
Är du teknikintresserad, noggrann och trivs med ett praktiskt arbete i en dynamisk miljö?
Vill du vara en del av ett internationellt, högteknologiskt företag inom maskintillverkning?
Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu maskinbyggare med ett genuint intresse för teknik och problemlösning.
I rollen arbetar du med montering och installation av kundanpassade maskiner, som innehåller avancerade system inom mekanik, pneumatik, elektronik, styrsystem och elmekanik.
Arbetet är varierat och kräver både precision och kreativitet. Du har ett stort eget ansvar och samarbetar nära kollegor inom montering, konstruktion och projektledning – i en miljö där kvalitet, innovation och teknik står i centrum.
Tjänsten inleds som en konsultanställning via oss på NearYou där du arbetar hos vår kund Norden Machinery, med målsättningen att på sikt övergår din anställning till en tillsvidareanställning hos Norden Machinery.
Tjänsten är på dagtid måndag till fredag och med placeringsort Kalmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och/eller erfarenhet av mekanisk montering, gärna inom avancerad maskinbyggnad.
Du har ett genuint intresse för teknik, är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med komplexa tekniska lösningar. Erfarenhet av 3D-CAD och ritningsläsning är meriterande, då dessa används som stöd i monteringsarbetet.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad. Du har lätt för att samarbeta med andra, men trivs också med att ta eget ansvar och driva arbetet framåt – från idé till färdig maskin. Din förmåga att lösa problem och hålla ordning bidrar till hög kvalitet i det du gör.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
B-körkort är också ett krav.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson på anna.svensson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
senast 9 augusti.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör.
Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norden Machinery AB Kontakt
Sara Johansson sara.johansson@nearyou.se Jobbnummer
9995557