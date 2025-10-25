Maskinbearbetare till verkstad på Oresund DryDocks i Landskrona
2025-10-25
Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparation och ombyggnad finns i Landskrona? Här kommer fartyg från hela världen för att få ta del av vårt förstklassiga arbete.
Nu söker vi Maskinbearbetare - ett jobb för dig som kan manuell svarvning och fräsning och som trivs att arbeta i verkstad!
Hos oss har du bra anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter och världens bästa, och från hela världen, arbetskamrater!
Vad gör en Maskinbearbetare hos oss?
Varje fartygsprojekt leds av en projektledare som arbetar tillsammans med våra avdelningar för Dock & Transport, Mechanical, Steel och Piping för att säkerställa projektleveranser. Tempot är högt och varje projekt varar i snitt 10 dagar. Som Maskinbearbetare är du en del av Mekanisk verkstad som tillhör Mechanical och som ansvarar för alla reparationer av stor mekanisk utrustning såsom propellrar, axlar, ramper, hydraulisk utrustning och mycket mer!
Vi söker dig som har...
Minst 3 års yrkeserfarnehet av manuell bearbetning så som svarvning och fräsning från tex. Mekanisk verkstad eller industri.
Kunskaper inom ritteknik samt mätteknik.
Goda kunskaper i engelska.
B-körkort
Det är meriterande om du har andra kunskaper inom bearbetning samt CAD.
Som person är du positiv och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är driven, ansvarstagande och ser till att jobbet blir gjort i tid.
För dig som vill utvecklas och växa med oss finns stora möjligheter att på sikt ta ett större ansvar som till exempel Teamleader eller Tekniker.
Vi erbjuder dig...
en internationell arbetsplats med stort fokus på en säker arbetsmiljö.
ett mycket varierande och intressant arbete med möjlighet till personliga framsteg.
utbildningar för att stärka dina kunskaper.
Bra arbetsvillkor och kollektivavtal
Ett team med kunniga och engagerade kollegor
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Skicka din ansökan redan idag!
Du skickar din ansökan genom att ladda upp ditt CV. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att garantera en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess tar vi ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter att förklara sin erfarenhet relaterad till rollen.
Lokalisering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
