Maskin- och anläggningslärare Tegelbruksskolan och Vux i Klippan
2026-01-19
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Tegelbruksskolan i Klippan bedriver yrkesutbildningar mot el-, bygg- och fordonsbranschen både på gymnasienivå, vuxenutbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå.
Målet med alla Tegelbruksskolans utbildningar är att eleverna ska bli anställningsbara och få en god grund för vidare studier. Eleverna investerar sin tid hos oss därför att de tror på att vi har hög utbildningskvalitet. Yrkesbranscherna samarbetar gärna med oss av samma anledning. Det är skolans kvalitet och varumärke som avgör vilka elever som söker våra utbildningar och vilka branschföreträdare som vill samarbeta med oss.
Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utbilda framtidens yrkesarbetare inom anläggningsbranschen både unga och vuxna?
Vi söker nu en maskin- och anläggningslärare till vår anläggningsutbildning på gymnasiet och vuxenutbildningen i Klippan.Om tjänsten
Som lärare hos oss arbetar du med både praktisk och teoretisk undervisning inom anläggning. Tjänsten innebär undervisning på både gymnasiet och vuxenutbildningen, vilket ger ett varierande och utvecklande arbete med olika elevgrupper.Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom maskin- och anläggningsarbete
Praktiska moment i fält samt teoretisk undervisning
Handledning av elever och APL
Planering, dokumentation och uppföljning av undervisningen
Samarbete med kollegor och branschkontakterKvalifikationer
Du behöver dokumenterad och styrkt erfarenhet av arbete i branschen. Det är en stor fördel om du har arbetat med undervisning tidigare, gärna med genomförd lärarutbildning och behörighet/lärarexamen.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling, samt har en förmåga att bygga och underhålla relationer med studerande.
Du har en stor förmåga att genomföra utbildning med en god kvalitet och en hög måluppfyllelse, med dokumenterat goda resultat i utbildning på området.
Krav på att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. Kompetens i arbete med digitala verktyg är en fördel för att hantera delar av arbetsuppgifterna.
• Yrkeserfarenhet inom anläggning och/eller entreprenad
• God vana av GPS-styrda maskiner och digital utsättning
• Goda kunskaper i säkerhet, maskiner och moderna arbetssätt
• Pedagogisk förmåga och intresse för att dela med dig av din kunskap
• B-körkort (krav)
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
