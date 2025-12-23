Maskin Väst i Mariestad söker reservdelsrådgivare
NearYou Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mariestad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mariestad
2025-12-23
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Maskin Väst i Mariestad AB är en av Sveriges ledande privata aktörer inom entreprenad, lantbruk och skog. Vi är din helhetsleverantör som säljer både nya och begagnade maskiner, delar och tillbehör.
I Mariestad är vi idag ett tjugotal välutbildade och duktiga medarbetare som bygger långsiktiga kundrelationer.
Tjänstebeskrivning
I rollen som reservdelsrådgivare kommer du i första hand att arbeta nära vår interna verkstad. Du ansvarar för att säkerställa att reservdelar beställs, levereras och finns tillgängliga i rätt tid. Eftersom majoriteten av behoven uppstår i verkstaden innebär tjänsten ett nära samarbete med våra mekaniker.
Rollen innebär även kontakt med kunder via telefon, mejl och ibland i butik. Utöver detta tillkommer administrativa uppgifter som orderläggning och inköp i vårt affärssystem.
Detta är en rekrytering, så du anställs direkt av Maskin Väst. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som gillar att arbeta i en serviceinriktad roll. Kunskap inom hydraulik, mekanik och motorer är meriterande. Erfarenhet eller utbildning inom branschen ses som ett stort plus.
Som person är du samarbetsinriktad, prestigelös och van att arbeta strukturerat. Flera leverantörer finns i Europa därför krävs goda kunskaper i engelska.
Vad erbjuder vi dig?
Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete som reservdelsrådgivare med frihet under ansvar i ett stabilt företag som värdesätter kvalitet och långsiktighet. Du blir en del av ett engagerat team där din insats är viktig för verksamhetens framgång. Rollen ger möjlighet att utvecklas genom varierande arbetsuppgifter, nära samarbete med verkstadspersonalen och kontakt med både interna och externa kunder.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer: 072-402 46 10. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Jimmy Harryson jimmy.harryson@nearyou.se Jobbnummer
9663190