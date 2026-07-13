Marstrand/Tjuvkil - Nattjänst ca 85 % Bli en viktig del av Ellas team!
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-07-13
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad? Nu söker vi en kvinnlig trygg, lugn och ansvarstagande personlig assistent till Ella, 23 år, som bor i egen lägenhet i Tjuvkil.
Ella är en glad, kramgo och positiv 23-åring som älskar mode, inredning och mysiga stunder. Hon har svårbemästrad epilepsi samt stomi och PEG.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Arbetet är en vaken nattjänst på cirka 85 %, där ungefär 80–90 % av tiden innebär bedside-övervakning. Du behöver kunna känna igen olika typer av epileptiska anfall, agera lugnt och tryggt om en akut situation uppstår samt dokumentera händelser enligt rutiner.
I tjänsten ingår även sedvanliga ADL-moment och att ge stöd i Ellas vardag utifrån hennes behov.
Nätterna är oftast lugna. När Ella sover kan du exempelvis läsa en bok eller ägna dig åt ett stillsamt handarbete, samtidigt som du har full uppmärksamhet på henne. Ella är lättväckt, så det är viktigt att du rör dig tyst och arbetar lugnt.
Ella somnar omkring kl. 22.00 och vaknar runt kl. 06.00. Då börjar dagen med frukost och en mysig stund i soffan innan ditt pass avslutas.
Arbetstid: 21.45–08.15
Schema:
Vecka 1: måndag, tisdag och fredag
Vecka 2: onsdag, torsdag, lördag och söndag
Du får en trygg och säker bredvidgång innan du börjar arbeta själv. Gratis parkering finns i anslutning till arbetsplatsen, och det tar cirka 25 minuter med bil från Stenungsund.
Vi söker dig som
Är lugn, trygg och stabil i dig själv.
Kan behålla fokus och agera metodiskt även i akuta situationer.
Är noggrann med dokumentation.
Talar och skriver flytande svenska.
Har gärna erfarenhet av nattarbete inom personlig assistans eller annan omsorg.
Har nära till skratt och bidrar till en varm och positiv stämning.
Ser tjänsten som långsiktig och vill vara med och skapa trygghet över tid.
Är bekväm med närhet – Ella tycker om kramar och uppskattar en assistent som vill bygga en varm, trygg och nära relation.
Vi är ett glatt och engagerat arbetslag som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Skicka gärna några rader om varför du tror att du skulle passa hos oss, tillsammans med ett aktuellt CV.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057441-2098375". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
444 30 (visa karta
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444 30 STENUNGSUND Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
10000999