Markverkstad Öst söker svetsare/mekaniker till Eksjö
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2026-06-29
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Har du erfarenhet som fordonsmekaniker och/eller svetsare? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat där fokus är på kvalitét? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Öst är en avdelning inom Markverkstadsenheten med cirka 80 medarbetare, som bedriver verksamhet i Eksjö, Linköping och Kvarn. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstaden har företagscertifikat kyla vid INCERT och certifiering för ISO 9001 och tryckprovning ISO 17020
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som svetsare och mekaniker kommer du huvudsakligen att arbeta med konstruktion, tillverkning, reparation, underhåll men även olika förekommande arbeten på försvarsmaktens materiel och materielsystem, som tex fordon och förbindelsematriel. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering, nyproduktion och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning verkstadsteknik eller maskinteknik eller annan motsvarande utbildning, eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet från verkstadsrelaterat arbete, gärna som svetsare/mekaniker, alternativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Datorvana, vi arbetar med digitala plattformar för felsökning, dokumentation, tidsuppföljning och verkstadsproduktion.
Körkort lägst klass B manuell Dina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som Svetsare och mekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
Giltiga svetsarprövningsintyg i berörda metoder, metoder såsom 131/135, 136/138, 141 samt 111
Kunskap inom maskinbearbetning (svarvning/fräsning)
Truck/hjulastarutbildning
Traversutbildning
Kunskap i WPS läsning
ÖvrigtAnställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Mattias Andersson: 072-156 63 53
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
575 91 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982344