Markstrateg till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
2025-12-19
Ref: 20252981
Som markstrateg bidrar du till att leda, driva och utveckla arbetet med Malmö stads fastighetsägande. Du får ett varierat och meningsfullt uppdrag där du tillsammans med kollegor både inom och utom förvaltningen har möjlighet att göra verklig skillnad för stadens utveckling. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som markstrateg får du en ledande roll och arbetar brett med strategiska frågor kopplat till stadsutveckling och stadens markinnehav.
I de flesta uppdragen samverkar du med kollegor både inom fastighets- och gatukontoret och på Malmö stads andra förvaltningar, samt externa samarbetspartners. I vardagen samarbetar du med utredare, värderare, jurister, exploateringsingenjörer, planarkitekter, med flera.
Du blir en viktig del i ett team med enhetens andra markstrateger. Konkreta arbetsuppgifter som ligger på markstrategteamet är att genom bland annat förvärv av fastigheter se till att markinnehavet långsiktigt och hållbart matchar stadens behov för bostadsförsörjning, näringsliv, samhällsservice, gröna och blåa miljöer, infrastruktur m.m.
Markstrategteamet leder, driver och samordnar också förvaltningens arbete med översiktsplanering (ÖP), fördjupad översiktsplanering (FÖP), nationell och regional planering samt kommunövergripande program såsom bostadsförsörjningsprogram, med mera. Du kommer att ha en aktiv roll i de här arbetena.
Andra arbetsuppgifter som tillhör rollen som markstrateg är att driva och delta i utvecklingsuppdrag, lokaliseringsutredningar och andra utredningar, nämnds- och budgetuppdrag, handlägga remisser, mm. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom samhällsvetenskap, arkitektur, fysisk planering, civilingenjör med inriktning mot lantmäteri, eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten. Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom fysisk stads- eller samhällsutveckling. Rollen kräver även erfarenhet av att i en ledande position ha drivit strategiska stadsutvecklingsuppdrag eller -projekt. Vidare är du van vid att samarbeta brett med olika kompetenser och du känner dig hemma i att jobba med Microsofts Office365-paket.
Det är meriterande om du kan uppvisa att du har gått projektledarutbildning, processledarutbildning, annan slags ledarskapsutbildning eller annan relevant utbildning. Erfarenhet av att ha arbetat med översiktsplanering och bostadsförsörjning ser vi som en fördel.
Du har goda kunskaper i svenska och i engelska, både i tal och i skrift. Det är meriterande att ha erfarenhet av att jobba med programmen i Adobes Creative Cloud-paket.
Som person har du en väl utvecklad samarbetsförmåga och trivs i en roll där du har mycket att göra med andra människor. Samtidigt arbetar du vid behov självständigt och planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt, och tar ansvar för att uppdrag drivs framåt. Du förmår att lyfta blicken och se till det strategiska perspektivet när du arbetar i dina uppdrag. Du har energi att driva och utveckla, även i uppdrag som löper över lång tid.
Om arbetsplatsen
Utvecklingsenheten består av 11 medarbetare som tillsammans leder, driver och utvecklar förvaltningens arbete med stadens fastighetsägande, vilket bland annat innebär att enheten arbetar strategiskt genom förvärv och försäljning av fastigheter, så att markinnehavet långsiktigt och hållbart ska matcha stadens behov. Enheten ansvarar också för ägande, förvaltning, drift och utveckling av Malmös kommersiella hamn och dess infrastruktur, vilket inkluderar rollen som landlord i förhållande till stadens hamnoperatör. Andra ansvar som ligger på enheten är bland annat ansvar för stadens markanvisningspolicy. Utvecklingsenheten är en av fem enheter på fastighetsavdelningen vid fastighets- och gatukontoret.
Fastighets- och gatukontoret är en av de 14 förvaltningarna på Malmö stad. Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: snarast, enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
