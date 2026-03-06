Marknadskoordinator till Norrlands Bil - skapa innehåll och bygg varumärke!
Vi utökar vår marknads- och kommunikationsavdelning! Trivs du med att jobba nära verksamheten, vara hands on och se resultatet av ditt arbete i våra kanaler, på våra anläggningar och vid våra event? Då kan rollen som Marknadskoordinator hos Norrlands Bil vara helt rätt för dig!
Norrlands Bil är en värderingsdriven organisation där vår värdegrund med Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt Engagemang står för mer än bara ord. Ledorden ligger till grund för vad vi gör, hur vi beter oss och driver verksamheten. Vi ser dessa ord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi når uppsatta mål.
Varför Norrlands Bil?
Hos oss blir du en del av ett stabilt och välkänt företag med tydligt framtidsfokus. Här kombinerar vi erfarenhet med utvecklingsvilja och ger våra medarbetare möjlighet att växa tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som Marknadskoordinator får du en vardag där ditt arbete märks på riktigt, nära verksamheten och tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder stort eget ansvar, variation i arbetet och en kultur där samarbete, kvalitet och initiativ värderas högt.
I rollen ingår bland annat:
- Planera, producera, redigera och publicera innehåll till digitala kanaler (foto, film, text) för koncernen och de enskilda bolagen.
- Ta fram/anpassa marknadsmaterial enligt mallar (annonser, skyltar, inlägg, presentationer).
- Operativ planering och genomförande av kampanjer, event och aktiviteter (kundevent, leveranser, lokala aktiviteter, mässor och sponsorsammanhang), inklusive förberedelser, genomförande på plats, dokumentation (foto/film) och efterarbete.
- Säkerställa att kommunikationen före/under/efter aktivitet följer varumärket.
Vidare är du ett administrativt stöd gällande planering, beställningar, kontakt med leverantörer, sammanställningar samt vid dokumentation.
Placering är Luleå, men Skellefteå kan också vara aktuellt. Rollen innebär resor mellan våra enheter samt visst kvälls- och helgarbete i samband med event och aktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och fungerande leverans hela vägen. Du är kreativ och lösningsorienterad, tar ägarskap för dina uppgifter och trivs med både administrativa och praktiska moment. Samarbete faller dig naturligt och du bidrar med positiv energi i teamet!Kvalifikationer
- God praktisk förmåga inom foto, film och redigering för digitala kanaler.
- Förmåga att skriva korta, säljande och korrekta texter på svenska.
- Vana vid sociala medier och digital publicering.
- B-körkort och möjlighet att resa vid behov.
Meriterande
- Erfarenhet av webbuppdatering i CMS (nyheter, kampanjer, landningssidor).
- Utbildning inom marknadsföring/kommunikation/media eller motsvarande erfarenhet.
- Erfarenhet av event/aktivering/sponsorskap (praktiskt genomförande och content på plats).
- Intresse för fordon/teknik/handel och viss affärsförståelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information & kontakt
Tjänsten är en heltidsanställning, med start snarast enligt överenskommelse.
Placeringsort: Företrädesvis Luleå, eventuellt Skellefteå.
Sista ansökningsdag är 10 mars 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Marknadschef Moa Ranggård på 076-772 10 26, alternativt mail moa.ranggard@norrlandsbil.se
, eller HR-generalist Irma Ölund på 0910-71 58 15 alternativt irma.olund@norrlandsbil.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
