Marknadskoordinator till en spännande kund i Malmö eller Stockholm

Vi på Gigstep söker nu en Marknadskoordinator till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Rollen passar dig som är kreativ, strukturerad och har ett öga för både design och detaljer. Du kommer att vara en viktig del av kundens marknadsteam och bidra till att skapa effektfulla kampanjer, innehåll och evenemang.
Om uppdragetSom Marknadskoordinator kommer du att arbeta brett inom marknadsföring - från grafisk produktion och digitala kampanjer till eventplanering och innehållshantering. Du får möjlighet att kombinera kreativt arbete med strategiskt tänkande och praktisk koordinering.
Arbetsuppgifter Grafisk design: Skapa och redigera marknadsföringsmaterial, digitala tillgångar och presentationer med Adobe Creative Suite.
Digital marknadsföring & HubSpot: Hantera e-postkampanjer, automatiserade flöden och rapportering i HubSpot.
Webbpublicering: Uppdatera och optimera innehåll på kundens webbplats.
Eventkoordinering: Planera och genomföra både fysiska och digitala evenemang.
Innehållsproduktion: Stödja skapandet och spridningen av innehåll i olika kanaler.
Analys & rapportering: Följa upp kampanjer och evenemang, samt ge förbättringsförslag.
Personliga egenskaper Du är en relationsbyggare som skapar förtroende och samordnar förväntningar.
Du kommunicerar tydligt och engagerande.
Du samarbetar gärna över teamgränser och är samtidigt tydlig i dina krav för att nå resultat.
Du är lösningsorienterad, proaktiv och flexibel.
