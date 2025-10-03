Marknadskoordinator till en spännande kund i Malmö eller Stockholm

Gigstep AB / Formgivarjobb / Malmö
2025-10-03


Visa alla formgivarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Svalöv eller i hela Sverige

Vi på Gigstep söker nu en Marknadskoordinator till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Rollen passar dig som är kreativ, strukturerad och har ett öga för både design och detaljer. Du kommer att vara en viktig del av kundens marknadsteam och bidra till att skapa effektfulla kampanjer, innehåll och evenemang.
Om uppdragetSom Marknadskoordinator kommer du att arbeta brett inom marknadsföring - från grafisk produktion och digitala kampanjer till eventplanering och innehållshantering. Du får möjlighet att kombinera kreativt arbete med strategiskt tänkande och praktisk koordinering.
Arbetsuppgifter Grafisk design: Skapa och redigera marknadsföringsmaterial, digitala tillgångar och presentationer med Adobe Creative Suite.
Digital marknadsföring & HubSpot: Hantera e-postkampanjer, automatiserade flöden och rapportering i HubSpot.
Webbpublicering: Uppdatera och optimera innehåll på kundens webbplats.
Eventkoordinering: Planera och genomföra både fysiska och digitala evenemang.
Innehållsproduktion: Stödja skapandet och spridningen av innehåll i olika kanaler.
Analys & rapportering: Följa upp kampanjer och evenemang, samt ge förbättringsförslag.
Personliga egenskaper Du är en relationsbyggare som skapar förtroende och samordnar förväntningar.
Du kommunicerar tydligt och engagerande.
Du samarbetar gärna över teamgränser och är samtidigt tydlig i dina krav för att nå resultat.
Du är lösningsorienterad, proaktiv och flexibel.

Placering: Uppdraget utgår från kundens kontor i Stockholm eller Malmö Om Gigget Detta är ett konsultuppdrag, eller gig som vi kallar det på Gigstep. Vad innebär det? Jo, du blir inledningsvis anställd av Gigstep med ambitionen att det ska leda till en anställning hos vår kund. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

Jobbnummer
9540401

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: