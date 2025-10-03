Marknadskoordinator med fokus på SoMe & PR sökes till Blåkläder!
2025-10-03
Vi söker en driven och nyfiken marknadskoordinator som vill ta nästa steg i karriären. Rollen kombinerar ansvar för våra sociala medier och PR-arbete under ett föräldravikariat, med möjligheten att därefter växa in i en bredare koordinatorroll på marknadsavdelningen. Är du den vi söker, läs mer om tjänsten nedan och skicka in din ansökan idag!
Din roll
Som en del av vårt marknadsteam får du arbeta med att hålla vår SoMe-närvaro levande, stötta press- och PR-insatser samt avlasta i olika marknadsprojekt. Rollen är bred och passar dig som vill utvecklas inom marknadsföring och kommunikation, i en miljö där idéer blir till verklighet och där teamwork är centralt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• ansvara för planering, publicering och uppföljning av innehåll i våra sociala medier
• koordinera PR-aktiviteter och pressutskick i samarbete med externa partners
• bidra med text- och bildproduktion till olika kanaler (webb, nyhetsbrev, kampanjer)
• stötta i löpande marknadsprojekt, event och kampanjplanering
• vara en flexibel resurs i teamet och bidra där behov uppstår
På marknadsavdelningen får du arbeta i ett engagerat team med högt tempo, nära samarbeten och stort utrymme för kreativitet.
För att trivas i denna rollen tror vi att du har erfarenhet eller ett stort intresse för sociala medier och digital kommunikation. Du trivs i en koordinerande roll där du får hålla ihop projekt och samarbeta med många kontaktytor. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och gillar att arbeta brett. I denna roll krävs det att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande.
Vi ser gärna att du är i början av din karriär och vill växa tillsammans med oss, här finns stora möjligheter att utvecklas vidare inom marknadsområdet.
Om Blåkläder
Blåkläder är ett globalt företag med lokal känsla, som kommit en bra bit på vägen mot att bli störst på arbetskläder. Vi är ett internationellt sammansvetsat gäng på nära 650 medarbetare i ett 20-tal länder som sätter företagskultur, kvalitet och hållbarhet högst upp på agendan. De senaste tio åren har vi fyrdubblat vår omsättning, som nu är över 2 miljarder kronor, och det finns ingen broms i sikte. I Svenljunga strax utanför Borås sker allt utvecklingsarbete, från produktutveckling, logistik och lager till marknadsföring. Vi är stolta över att minst 85% av vårt sortiment idag produceras i egna fabriker, vilket ger oss insyn och påverkan i hela värdekedjan.
Vi erbjuder gemenskap och en känsla av tillhörighet samt samarbete över gränser. På vårt kontor i Svenljunga har du tillgång till gym och padelbana samt förmåner som friskvårdsbidrag, hundgård för fyrbenta vänner och en lyxig måndagsfrukost varje vecka. Givetvis finns det möjlighet att ladda elbil och att vara med på ett flertal aktiviteter som arrangeras av vår aktivitetsgrupp.
Blåkläder är ett framåtsträvande, entreprenörsdrivet och familjeägt företag som bestämt sig för att vara det självklara valet när arbetskläder kommer på tal. Hos oss kan du gå hur långt som helst om du har viljan, skickligheten och uthålligheten. Läs mer om oss på www.blaklader.comÖvrig information
Anställning: Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Lön: Månadslön
Startdatum: Efter överenskommelse
Ansökan: Vi arbetar löpande med urval, skicka därför in ansökan snarast, dock senast 27 oktober. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonatan Andersson via mail jonatan.andersson@blaklader.com
Välkommen till oss på Blåkläder!
