Marknadskoordinator Internationellt modeföretag heltid eller deltid
Maska AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maska AB i Göteborg
Marknads- och e-handelskoordinator för internationellt modemärke deltid eller heltid
Vi söker en driven person med starka färdigheter inom PR, kommunikation och e-handel. Du har ett djupt intresse för mode och visuell estetik, en vana att ta projekt hela vägen från idé till genomförande och en förståelse för hur ditt arbete kan bidra till ökad försäljning.
Du kommer att arbeta i en dynamisk roll som spänner över e-handel, contentproduktion, PR och wholesale. Du är både operativ och strategisk och trivs i ett kreativt team.
Rollens innehåll:
E-handel & Content
Tillsammans med AD, designteam och byråer planera bildbehov till e-handel och sociala kanaler
Planera och projektleda fotograferingar för content, kampanjer och ecom.
Planera, skapa och publicera nyhetsbrev, produkttexter och innehåll i kanaler som Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest m.fl på svenska och engelska.
Byta och uppdatera bilder till kampanjer, annonser och plattformar
Uppdatera hemsida/webbutik och aktivt jobba med merchandising, design, texter och kampanjsidor utifrån både varumärkesbyggande- och säljdrivande perspektiv.
PR & Wholesale
Initiera PR-aktiviteter och samarbeten samt bygga relationer med press och influencers
Hantera och upprätthålla bildbanker samt ansvara för innehåll och bilder i digitala BtoB kanaler och inför mässor och events.
Kommunicera med återförsäljare kring bildmaterial och nyheter
Planera och genomföra marknadsföring kring mässor och events samt emellanåt delta på dessa i till exempel Köpenhamn och Paris.
Ansvara för skyltning i butik och showroom
Skriva artiklar och inlägg samt ha förmåga att skriva intesseväckande pressreleaser.
Vi söker dig som har:
En förståelse för varumärkets plats i samtiden och marknaden
Självständighet och initiativförmåga
God stilistisk och kommunikativ förmåga med stort personligt intresse för mode och kultur
God organisations- och projektledningsförmåga
Erfarenhet av att projektleda modefotograferingar
Vana att arbeta med bildredigering och enklare foto
Självständig stylingvana samt förmåga att jobba i team med stylist och designer.
Erfarenhet av e-handel och/ eller wholesale och retail.
Förmåga att skriva säljande och informativa texter (nyhetsbrev, produkttexter, pressreleaser)
PR-erfarenhet och gärna ett kontaktnät inom modebranschen
Erfarenhet av att använda programvaror inom grafisk form och foto samt intresse för möjligheterna inom ny teknik.
Tidigare arbetat i en marknadsroll inom mode eller lifestyle.
Avancerade engelskakunskaper
Meriterande:
Textil materialkunskap eller utbildning inom mode.
Erfarenhet av digital merchandising
Erfarenhet av nyhetsbrev inriktning mode
Kunskap om SEO och digital annonsering
Mycket goda erfarenhet av PR samt av att skriva och utforma pressreleaser på svenska och engelska
Förmåga till självständig contentproduktion
Mycket stor stylingerfarenhet
Mycket god erfarenhet av bildredigering
Djupt intresse för sociala medier och mycket stor förmåga att skapa eget innehåll.
Vi erbjuder:
En kreativ och varierad roll i ett företag med omtyckt varumärke med produkter i världsklass. Du får vara med och skapa uttrycket för ett globalt varumärke med både framgångsrik ehandel och wholesale i Europa och USA. Du får möjlighet att växa, påverka och utveckla din roll tillsammans med oss.
Placeringsort: Göteborg eller Stockholm. Resor förekommer.
Tjänst: Deltid till heltid. Rollen kan utformas efter person och tillgänglighet.
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-17Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev senast 15 November. Vi genomför intervjuer löpande. Det är viktigt att ansökan skickas till work@maska.se
med titel "Marknadskoordinator" samt inneåller dokumentation av tidigare kreativt arbete eller portfolio. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Med personligt brev, cv samt portfolio
E-post: work@maska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marknadskoordinator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maska AB
(org.nr 556318-1535)
Fjärde Långgatan 6, Göteborg (visa karta
)
413 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maska AB Jobbnummer
9562582