Marknadskoordinator / Content Creator till gymnasieskolorna i Mölndals stad
2026-03-06
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Gymnasieskolorna i Mölndals stad växer och vi vill fortsätta stärka vår attraktionskraft och nå fler elever genom ett utvecklat arbete med elevrekrytering och en starkare närvaro i sociala medier. Därför söker vi nu en kreativ och driftig marknadskoordinator med särskilt ansvar för contentproduktion och elevrekrytering.
Du blir en del av ett befintligt marknadsteam (marknadskordinatorer och kommunikatör) som arbetar med gymnasieskolornas marknadsföring. Med denna tjänst vill vi bredda kompetensen i gruppen med en person som har spets inom creative content och som samtidigt är trygg i att representera våra skolor i mötet med framtida elever och därigenom stärka deras varumärke.
Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef för gymnasiet, i nära samarbete med kollegor inom förvaltningen samt skolornas rektorer, personal och elever. Tjänsten har initialt störst fokus på vår senast startade gymnasieskola, Andénska gymnasiet, men det ingår även att stödja våra övriga gymnasieskolor: Frejagymnasiet (anpassad gymnasieskola), Franklins gymnasium (Life Science-inriktning), Krokslättsgymnasiet (yrkesgymnasium) och Studion (resursgymnasium).
Tjänsten är tillsvidare. Tjänstgöringsgrad 80-100 % enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Tjänsten består av två huvudsakliga delar: contentproduktion och elevrekrytering.
1. Skapa innehåll för sociala medier
Du ansvarar för att planera, producera och publicera innehåll i SoMe, fokus på rörligt material.
Arbetet innebär bland annat att du:
* planerar och producerar innehåll från skolornas vardag
* filmar, fotograferar och redigerar material
* skapar innehåll anpassat för unga målgrupper
* säkerställer kontinuitet och kvalitet i våra kanaler
* fångar elevperspektiv och gör det relevant och engagerande
Du arbetar nära elever och personal för att skapa autentiskt innehåll som väcker intresse och bygger relation med framtida elever.
Du stöttar även skolorna genom att:
* utbilda elevambassadörer
* guida personal och elever i hur man skapar enklare innehåll för sociala medier.
2. Arbeta med elevrekrytering
Du har en central och utåtriktad roll i arbetet med att attrahera nya elever till våra gymnasieskolor.
Du kommer bland annat att:
* besöka grundskolor och presentera våra gymnasieprogram för årskurs 9
* representera skolorna på gymnasiemässor
* delta i och utveckla våra öppet hus
* planera och genomföra riktade rekryteringsaktiviteter och event, exempelvis Tjejdag på Elprogrammet
* bidra med idéer som stärker skolornas attraktionskraft
Du behöver vara trygg i att tala inför grupper och kunna skapa intresse och förtroende hos framtida elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom media, kommunikation eller marknadsföring eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Formell utbildning är inte avgörande, vi lägger stor vikt vid kompetens, driv och kreativitet och din personliga lämplighet.
Du behöver ha erfarenhet av att:
* filma med mobil och/eller kamera
* redigera rörligt material (t.ex. CapCut, Premiere Pro eller liknande)
* skapa enklare grafiskt material (t.ex. Canva eller Adobe)
* anpassa innehåll efter målgrupp och plattform
* presentera, informera eller möta målgrupper i syfte att väcka intresse för en verksamhet
Arbetsprover eller portfolio kan efterfrågas under rekryteringsprocessen.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att arbeta med unga målgrupper
* erfarenhet från skola eller utbildningsverksamhet
* erfarenhet av marknadsföring, event, elevrekrytering eller liknande arbeteDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
* kreativ och initiativrik
* självgående och handlingskraftig
* social och relationsskapande
* flexibel och lösningsorienterad
Vi erbjuder ett varierat uppdrag med stort eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas i rollen. Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och som på sikt vill växa vidare, exempelvis mot projektledning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsprocessen.
Låter det här som en roll för dig? Om du gillar att testa nya idéer, skapa innehåll och möta framtida gymnasieelever ser vi fram emot din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Enligt avtal. Så ansöker du
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef, gymnasium
Ellen Lindqvist ellen.lindqvist@molndal.se 0707-25 96 28 Jobbnummer
9783190