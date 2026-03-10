Marknadskommunikatör till HS Konsult/Hushållningssällskapet
HS Konsult AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HS Konsult AB i Uppsala
, Västerås
, Säter
, Örebro
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Är du en person som är framåtlutad och nyfiken, och som gärna testar nya arbetssätt, digitala lösningar och AI-baserade verktyg? Är du självgående och ansvarstagande? Är du dessutom intresserad av att jobba i ett bolag med stark förankring inom lantbruk och landsbygd? Då har du förmodligen hittat rätt.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
HS Konsult söker en engagerad marknadskommunikatör som vill ta ett tydligt helhetsansvar för vår kommunikation. Rollen är en specialisttjänst med stort eget mandat och kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande. För rätt person kan rollen på sikt utvecklas mot ett mer övergripande kommunikationsansvar.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och utveckla kommunikationen i våra centrala kanaler, såsom webb, sociala medier, nyhetsbrev, press och riktade utskick. Arbetet omfattar både innehållsproduktion och grafisk formgivning i digitala och tryckta format, liksom uppföljning och analys av genomförda insatser. Rollen innebär även ett samordnande kommunikationsansvar för Brunnby Lantbrukardagar samt medlemskommunikation för våra ägarsällskap. Du arbetar nära VD, ledning och verksamhet och är HS Konsults representant i den nationella kommunikatörsgruppen inom Hushållningssällskapet.
Om dig Du är en kommunikativ och initiativrik person som brinner för innehåll, varumärke och tydlig kommunikation. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande och tar ett tydligt ägarskap för både idé och leverans. Med erfarenhet av digital kommunikation och innehållsproduktion skapar du budskap som engagerar, är målgruppsanpassade och håller hög kvalitet i både form och tonalitet. Du är nyfiken på nya arbetssätt, verktyg och teknik, vågar testa nytt och ser ständig utveckling och förbättring som en självklar del av kommunikationsarbetet. Samtidigt är du lyhörd, utåtriktad och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med digitala kanaler och sociala medier.
God systemvana; erfarenhet av InDesign, Canva eller andra grafiska formgivingsverktyg, Wordpress, Mailchimp, GetANewsletter eller andra nyhetsbrevsverktyg.
Erfarenhet av den gröna näringen och/eller medlemsorganisationer är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du bidrar till den gröna sektorns utveckling och landsbygdens framtid. Du blir en del av en organisation med engagerade kollegor, högt i tak och stort fokus på kompetensutveckling. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjligheter att påverka och utvecklas i din roll.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och föregås av provanställning.
Placeringsort Uppsala
Sista ansökningsdatum 2026-03-31, vi kan komma att hantera ansökningar löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: VD Lukas Berggren, 0702-36 25 45, lukas.berggren@hushallningssallskapet.se
Välkommen med din ansökan!
HS Konsult AB är Hushållningssällskapets rådgivningsbolag i följande län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Utöver rådgivning arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt på både nationell och regional nivå. Varje år arrangerar vi Brunnby Lantbrukardagar - Mellansveriges viktigaste mötesplats för aktiva lantbrukare.
Läs gärna mer om HS Konsult här.
Hushållningssällskapet består av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Läs gärna mer om Hushållningssällskapet här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7356469-1884400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hs Konsult AB
(org.nr 556413-1224), https://hskonsult.teamtailor.com
Knivstagatan 8 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
HS Konsult Kontakt
Lukas Berggren lukas.berggren@hushallningssallskapet.se 0702362545 Jobbnummer
9788586