Marknadskommunikatör med digitalt fokus till ETP Transmission AB!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Linköping
2025-08-20
Har du ett öga för digital marknadsföring och vill vara med och driva tillväxt i ett globalt industriföretag? ETP Transmission söker dig som vill ta en aktiv roll i att utveckla och genomföra digitala marknadsstrategier, skapa kampanjer som engagerar och innehåll som stärker varumärket. Här får du möjlighet att bygga upp företagets digitala närvaro och göra verklig skillnad på en internationell marknad. Varmt välkommen med din ansökan
OM TJÄNSTEN
ETP Transmission AB, en del av Indutrade-gruppen, är ett ledande teknikföretag inom hydrauliska spännförband. Med egenutvecklade premiumprodukter har man etablerat en stark position inom tre affärsområden: allmän maskinbyggnad, industriell träbearbetning och metallbearbetning. ETP Transmission har sitt huvudkontor i Linköping men arbetar globalt med 95% exportandel och kunder i många olika branscher. Företaget omsätter cirka 130 miljoner kronor och har 60 anställda samt har egna säljbolag i tre världsdelar.
ETP Transmission växer och söker dig som brinner för marknadskommunikation och digital utveckling. I rollen ansvarar du för marknads- och försäljningsmaterial, kampanjer, hemsidor och nyhetsbrev. Du kommer även att ha kontakt med företagets leverantörer av affärssystem till exempel CRM/MA-system, samt driva frågor och stötta dina kollegor internt. Du blir helt enkelt den som förenklar information för kunder globalt och stöttar upp lokalt. Är du proaktiv, noggrann och trivs i en internationell miljö med eget ansvar? Då är detta rollen för dig!
Du erbjuds
• En internationell miljö med mycket goda möjligheter till kompetensutveckling
• Att vara en del i ett modernt företag som satsar på digital marknadsföring och lokal närvaro
• Ett företag som sätter ambitiösa hållbarhetsmål och arbetar för att vara koldioxidneutrala under 2025
Dina arbetsuppgifter
Som marknadskommunikatör ansvarar du för den dagliga hanteringen av företagets kommunikation och marknadsföring, där du operativt driver arbetet med marknadsföringskanaler och material.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Operativt ansvar för hemsidor, presskontakter och sociala medier
• Utforma och uppdatera marknadsförings- och försäljningsmaterial
• Producera och administrera kampanjer, utskick och nyhetsbrev
• Planera och delta på mässor och kundevent
• Ta fram content-planer och publicera relevant innehåll
• Uppdatera digitala supportapplikationer och utbildningsmaterial
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta inom digital marknadsföring på ett företag som verkar i en internationell miljö, gärna inom en producerande verksamhet
• Har en eftergymnasial utbildning inom marknad och kommunikation
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i tyska
• Tidigare erfarenhet av att arbetat inom producerande verksamhet
• Har erfarenhet av ERP-system och/eller CRM/MA alternativt andra affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Estetisk
• Målmedveten
• Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om ETP Transmission HÄR!
Läs mer om ETP Transmission HÄR! Ersättning
