Marknadsföring på Europas hetaste startup inom det veterinära

Vetnio AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-11-09


Om Vetnio
Vetnio förändrar hur veterinärer arbetar. Vår AI-drivna copilot hjälper veterinärer att spara timmar varje dag genom att automatisera journalföring, mejl och anteckningar - så att de kan fokusera på det som verkligen betyder något: djurens vård.
Vetnio används idag av kliniker över hela Storbritannien, DACH-regionen, Norden, Spanien, Portugal och USA, och är en av världens snabbast växande AI-startups inom veterinärbranschen.
Just nu börjar vi även utforska konsumentsidan - hur vår AI kan hjälpa djurägare direkt.
Om rollen
Vi söker en kreativ och driven marknadsförare som vill vara med och bygga Vetnios varumärke i Europa och globalt. Du kommer att ansvara för vår närvaro på plattformar som LinkedIn, Instagram och TikTok - och spela en central roll i lanseringen av våra kommande B2C-initiativ.
Du arbetar nära vårt team (och vår VD) för att skapa engagerande innehåll, stärka varumärket och visa världen hur AI kan förändra både veterinärernas och djurägarnas vardag.
Dina ansvarsområden
Skapa och planera innehåll till sociala medier som berättar Vetnios historia, produkter och kultur

Producera korta videor, inlägg och stories som visar våra innovationer, kliniker och användare

Mäta och analysera engagemang för att driva tillväxt och optimera strategin

Leda kampanjer, lanseringar och community-arbete

Utveckla och implementera marknadsstrategier för både B2B och B2C

Bidra med nya kreativa idéer - särskilt inom konsumentkommunikation och digital räckvidd

Vem du är
Har erfarenhet av marknadsföring, sociala medier eller kommunikation - gärna i en snabbväxande startupmiljö

Är intresserad av teknik, djur och innovation

Flytande i engelska (andra europeiska språk är ett plus)

Erfarenhet av Canva, video- eller bildredigering är meriterande

Nyfiken, självgående och trivs i en miljö där du får ta stort ansvar och påverka

Vi erbjuder
Heltidsanställning i en internationell AI-startup

Stor frihet och möjlighet att påverka Vetnios varumärke globalt

Möjlighet att vara med och bygga vår konsumentsatsning från grunden

Flexibelt remote-upplägg eller kontorsplats i Stockholm

Publiceringsdatum
Så ansöker du
Skicka ditt CV, LinkedIn-profil eller ett kort meddelande om varför du passar för rollen till info@vetnio.com med ämnesraden 'SM'.

Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: info@vetnio.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SM".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vetnio AB (org.nr 559494-6807), https://vetnio.com/
Tegnérgatan 1 (visa karta)
111 40  STOCKHOLM

Jobbnummer
9595576

