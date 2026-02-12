Marknadsföring, kommunikation och rekrytering, Malungs folkhögskola
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Malungs Folkhögskola är en del av Region Dalarna. Skolan är naturskönt belägen strax utanför centrala Malung. Vår inriktning är natur, kultur och hälsa utifrån ett folkligt och bildande perspektiv. Skolan har cirka 120 deltagare på de långa kurserna varav ungefär hälften bor på våra internat. Förutom detta hålls även korta kurser, distanskurser och viss konferensverksamhet. Vi har verksamhet hela året och ibland även på helger. Verksamheten bedrivs utifrån statens syften med folkbildningen samt enligt Region Dalarnas planer för kultur- och bildning i länet.
Vi lägger stor vikt vid att våra deltagare ska bli bemötta med respekt och lyhördhet. Deltagarstyrning och demokrati är ledord för verksamheten. Kring detta samarbetar dagligen ett trettiotal anställda inom olika personalkategorier. Oavsett yrkestitel är vi alla med och bidrar till en positiv bildningsmiljö för våra deltagare.
På skolan arbetar såväl pedagogisk personal som servicepersonal. Vi arbetar aktivt med att alla ska känna sig delaktiga i hela skolans verksamhet, men med fokus på de egna ansvarsområdena.
Är du en strategisk och operativ kommunikatör, som brinner för marknadsföring och rekrytering? Kan du skapa magi med små resurser? Då är du den vi söker!
Du kommer vara koordinerande av skolans marknadsförings- och kommunikationsarbete, samt lägga fram strategier och långsiktig planering för att bland annat kunna optimera rekrytering av deltagare till skolans kurser.
Inom uppdraget kommer du ansvara för skolans egen hemsida, redaktionellt ansvar för skolans kurser på folkhogskola.nu, framtagande av underlag och annonsering i digitala och tryckta medier (även SoMe), grafisk produktion för exempelvis informations- och kommunikationsmateriel om skolans verksamhet och kurser, samt initiera och genomföra direktrekryterande insatser. Tjänsten innehåller även uppgifter som att köpa in merch, jobba med grafiskt arbete och layout i olika sammanhang, samt bygga upp bildbank för verksamheten.
Som marknadsförare och kommunikatör är du en viktig funktion för verksamhetens rekryteringsarbete av deltagare, samt nyckelfunktion när det kommer till att utveckla och stärka skolans informations- och kommunikationsarbete. Tjänsten innebär platsförlagt arbete och hög grad av flexibilitet, då du kommer arbeta nära verksamheten och andra skolfunktioner. Du kommer dels tillhöra admin-gruppen på skolan, bestående av administratörer och servicechef, samt vara koordinerande av en grupp av medarbetare som har olika marknadsförings- och kommunikationsuppdrag i sina tjänster.
Det är därför viktigt att du är kommunikativ och service-minded, och möter både externa parter, medarbetare och deltagare på ett professionellt och välkomnande sätt.
Malungs Folkhögskola eftersträvar en jämn könsfördelning, samt mångfald.
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt och operativt marknadsförings-, kommunikations- och rekryteringsarbete. Du har därför bred kompetens inom detta område, är lösningsfokuserad, strategiskt och har mycket god social kompetens. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet vid denna rekrytering.
Arbetet kräver god förmåga till samarbete och samtidigt inneha mycket god förmåga till att kunna arbeta självständigt och självgående. Du har även mycket god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska (både i tal och skrift). Du har mycket god erfarenhet av området, gärna kopplat till skolverksamhet eller annan liknande verksamhet. Du behöver ha stark digital kompetens.
Är du den vi söker? I sådana fall är du:
kommunikativ och kreativ
initiativtagande, självgående och ansvarstagande
lösningsfokuserad och flexibel
I sådana fall har du:
mycket god förmåga att möta och bemöta andra
gärna utbildning inom relevant område
god yrkeserfarenhet inom relevant område
bred kompetens kring marknadsföring, kommunikation och rekryteringsarbete
mycket god digital kompetens
god lokalkännedom och lokala nätverk
möjlighet att arbeta flexibelt och verksamhetsnära
