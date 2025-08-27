Marknadsförare / Grafiker till TruckStyle Sweden - Nyköping
2025-08-27
Vill du vara med och sätta prägel på en växande bransch och skapa marknadsföring som verkligen syns på vägarna? TruckStyle Sweden utvecklar och tillverkar unika stylingprodukter till lastbilar - produkter som säljs via återförsäljare både i Sverige och internationellt. Nu söker vi dig som vill ta vår marknadsföring till nästa nivå!
Vi står inför en spännande resa där vi vill stärka vårt B2B-arbete och samtidigt påverka slutkonsumenterna ännu mer. Varje år planerar vi att lansera 5-10 nya produkter och vi satsar stort på att sprida våra innovationer genom återförsäljare, mässor, kampanjer och digitala kanaler.
Om rollen
Som marknadsförare/grafiker hos oss blir du en nyckelperson i vårt team.
Du kommer bland annat att:
Vara drivande i framtagandet av och leverera på marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan.
Ta fram säljmaterial, trycksaker och digitalt material
Utveckla vår hemsida, eventuellt tillsammans med leverantör (inkl. byte till ny plattform)
Producera bild- och videomaterial, t.ex. produktfilmer och unboxing-videos
Hantera sociala medier - skapa innehåll och publicering
Ta fram grundmaterial för kampanjer och samarbeta med återförsäljare
Ha kontakt med branschtidningar och vara med på arrangerade mässor
Vi söker dig som
Är grafiskt kunnig (bild, film, enklare redigering)
Är kreativ, initiativtagande och nyfiken
Är orädd och vågar testa nya idéer
Har god förmåga att driva projekt och ta ansvar
Meriterande om du även:
Är skicklig på retusch och bildbearbetning
Har känsla för visuella uttryck och storytelling
Vi erbjuder dig
Vi på TruckStyle Sweden är ett kreativt gäng som leder, utvecklar och designar stylingprodukter till lastbilar. Vår styrka är att vi håller högsta kvalitet, perfekt passform och har snabba leveranser av våra produkter. I Nyköping har vi produktutveckling, tillverkning, lager och kontor. Hos oss blir du en del av en familjär gemenskap där idéer uppmuntras och kreativitet uppskattas. Du får arbeta med spännande produkter, internationella kunder och vara med på en rolig resa där vi växer tillsammans.
Anställningsform: Heltid, 6 månaders provanställning
Arbetstid: 8-17
Placering: Nyköping
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.
