Marknadsansvarig till växande kafékedja med huvudkontor i Göteborg
2025-11-13
Har du ett öga för att bygga varumärke och drivs av att skapa marknadsföring som får folk att stanna upp - både online och på stan?
Då kan du vara den vi söker!
Rollen
Som marknadsansvarig blir du navet i vår kommunikation och varumärkesutveckling. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt - från idé till genomförande - med fokus på att stärka vår närvaro i både digitala och lokala kanaler.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och genomföra vår marknadsstrategi
Ansvara för innehåll och aktivitet i sociala medier
Planera och skapa kampanjer, event och samarbeten
Säkerställa en enhetlig visuell profil i alla kanaler
Analysera resultat och utveckla marknadsinsatser utifrån data
Bygga relationer med lokala partners, leverantörer och media
Vi tror att du:
Har erfarenhet av marknadsföring, gärna inom café eller restaurang
Är kreativ, självgående och har ett öga för både text och bild
Har goda kunskaper i digital marknadsföring och sociala medier
Trivs med att arbeta i en trivsam miljö där idéer snabbt blir verklighet
Har kunskap och känsla för grafiskt arbete
Vi erbjuder:
Flexibla arbetsformer och stort eget ansvar
• En central roll i ett växande företag med kort väg från idé till beslut
• Stora möjligheter att påverka vår marknadsstrategi och varumärkesresa
En arbetsplats där energi, initiativ och nytänkande uppskattas
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
