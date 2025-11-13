Marknadsansvarig till växande kafékedja med huvudkontor i Göteborg

Milocon Holding AB / Chefsjobb / Göteborg
2025-11-13


Har du ett öga för att bygga varumärke och drivs av att skapa marknadsföring som får folk att stanna upp - både online och på stan?
Då kan du vara den vi söker!
Rollen
Som marknadsansvarig blir du navet i vår kommunikation och varumärkesutveckling. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt - från idé till genomförande - med fokus på att stärka vår närvaro i både digitala och lokala kanaler.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och genomföra vår marknadsstrategi
Ansvara för innehåll och aktivitet i sociala medier
Planera och skapa kampanjer, event och samarbeten
Säkerställa en enhetlig visuell profil i alla kanaler
Analysera resultat och utveckla marknadsinsatser utifrån data
Bygga relationer med lokala partners, leverantörer och media

Vi tror att du:
Har erfarenhet av marknadsföring, gärna inom café eller restaurang
Är kreativ, självgående och har ett öga för både text och bild
Har goda kunskaper i digital marknadsföring och sociala medier
Trivs med att arbeta i en trivsam miljö där idéer snabbt blir verklighet
Har kunskap och känsla för grafiskt arbete
Vi erbjuder:
Flexibla arbetsformer och stort eget ansvar

• En central roll i ett växande företag med kort väg från idé till beslut
• Stora möjligheter att påverka vår marknadsstrategi och varumärkesresa
En arbetsplats där energi, initiativ och nytänkande uppskattas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: jobb@milocon.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marknadsansvarig".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Milocon Holding AB (org.nr 559053-8483)

Kontakt
Michael Åsenfors
jobb@milocon.se

Jobbnummer
9603488

