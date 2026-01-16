Marknadsansvarig Foto, Film Och Sociala Medier Danderyd
2026-01-16
Letar du efter ett jobb inom sociala medier där du får ett stort ansvar från första dagen? Då är rollen som Ansvarig för sociala medier en perfekt match för dig!
Är du social och en fena på foto, film och vill jobba med marknadsföring på deltid?
Perfekt vid sidan av studier eller som komplement till annat arbete!
Vill du vara med att utveckla vårt företag och få det att växa så kan detta vara ditt drömjobb!
Din uppgift är att bland annat att arbeta fram ökad försäljning och uppbyggnad av våra varumärken på dom olika sociala plattformar som finns och även att skapa samarbeten med bloggare och influensers. Du följer upp trafik och resultat.
Vad erbjuder vi? Om du börjar arbeta som Ansvarig för sociala medier hos oss så erbjuder vi dig detta: - Chansen att vara med att starta upp och förnya - En roll med stort ansvar och frihet - Positiva, stöttande och härliga kollegor som längtar efter att ha dig på plats Vi vet att du besitter kunskaper som vi behöver och som vi förhoppningsvis kan lära oss om från dig. Om jobbet Som Ansvarig för sociala medier kommer du att ha ansvar för alla våra sociala medier-kanaler, där vi idag har över 20 000 följare. Du kommer att hantera alla våra organiska sociala medier-kanaler och planera vilken typ av inlägg vi postar. Vi siktar högt och vår närvaro på sociala medier är oerhört viktig för oss. Arbetsuppgifter - Du har övergripande ansvar för samtliga sociala medier-kanaler - Du är ansvarig för att strategier, rutiner, tone of voice och processer finns på plats och är uppdaterade - Du säkerställer att innehåll, bild och film är i linje med vår varumärkesstrategi och tone of voice - Du följer upp KPI:er, resultat och producerar rapporter utifrån överenskommelse med chef som du presenterar för vår vd. - Hålla dig uppdaterad med trender, förändringar inom digital/social kommunikation och dela med dig av dina lärdomar inom organisationen Vem söker vi? - Du är van att snabbt kliva in och axla nya arbetsuppgifter och arbetssätt, och besitter en god analytisk förmåga och digital kompetens. - Du har även goda ledarkunskaper och leder, motiverar och förser andra med det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. - Du har en kreativ ådra och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt, ditt nytänkande kan omsättas i praktiken och leder till resultat. För att lyckas i rollen tror vi även att du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har ett genuint intresse för digital kommunikation. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kvalifikationer - Du har mycket god förståelse för kundsegmentering och KPI:er - Du är en native-användare av Instagram, Youtube, LinkedIn, Snapchat eller liknande. - Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med Google Adwords, Analytics, Ads Manager för Meta eller Adobe-sviten.
Lön: Efter överenskommelse
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats Danderyd Omfattning: Deltid efter överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Bifoga cv med bild, personligt brev och gärna referenser på vad du gjort innan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
