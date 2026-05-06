Marknadsanalytiker till Aviation Business på Swedavia
2026-05-06
Vi söker en marknadsanalytiker till Aviation Business som vill bidra till att utveckla och optimera intäkter i en dynamisk och internationell flygplatsmiljö.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära affären och använder analys för att driva utveckling, förbättra beslutsunderlag och skapa bättre förståelse för marknaden.
Vad innebär rollen? I den här rollen arbetar du som analysstöd inom Aviation Business och använder din förståelse för flygmarknaden för att skapa insikter som driver affären framåt och utvecklar tillgängligheten till och från Sverige. Du bidrar till framtida intäkter genom att stötta både affärs- och kundansvariga samt övriga delar av Swedavia med analyser och beslutsunderlag baserade på data och marknadsinsikter.
Du följer löpande utvecklingen i omvärlden och flygmarknaden, analyserar relevanta händelser och trender samt tar fram analyser, rapporter, prognoser och kundinsikter som används som beslutsunderlag i verksamheten.
Vem är du? Vi vill att du har; * akademisk utbildning inom ekonomi, statistik, industriell ekonomi, logistik eller liknande * ett par års erfarenhet av att analysera, och god förmåga av att sammanställa och dra slutsatser av komplexa data * analytisk förmåga och tycker om att arbeta med stora mängder data däribland siffror * en god förmåga att kunna förbereda, presentera och kommunicera insikter och beslutsunderlag * goda kunskaper i officepaketet * goda kunskaper i svenska och engelska samt gärna något mer språk
Vi ser att du har ett affärsmässigt tänk och förstår hur analys bidrar till beslut och resultat. Du arbetar strukturerat och noggrant, och har förmågan att hantera och kvalitetssäkra data på ett tillförlitligt sätt. Du tar initiativ och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du är nyfiken och har ett intresse för marknad, omvärld och trender.
Du har också en god förmåga att omsätta komplex information till tydliga och användbara insikter, och trivs i en roll där du samarbetar nära affärs- och kundansvariga samt andra delar av verksamheten.
Tidigare erfarenhet från likartade arbetsuppgifter hos flygbolag, flygplats eller liknande är meriterande. Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö där din analys gör konkret skillnad. Du blir en del av ett hängivet team som driver utvecklingen av hållbart resande och framtidens flygplatser.
Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elizabeth Axtelius elizabeth.axtelius@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 27 maj, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare: Swedavia AB
