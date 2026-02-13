Marknadsanalytiker med inriktning mot Power BI till Blekingetrafiken
2026-02-13
På Blekingetrafiken erbjuder vi en spännande roll där du ansvarar för vår data- och analysplattform.
Du har varierande arbetsuppgifter, såväl strategiska som operativa. Du är kravställare, rådgivare och datahanterare - allt i en härlig blandning. Vi är säkra på att du kommer att trivas hos oss om du är prestigelös, visionär och på jakt efter en stimulerande arbetsplats!
Om jobbet
Att arbeta datadrivet med kunden i fokus ser vi som det bästa sättet för att skapa en kollektivtrafik i framkant och för att bibehålla en hög kundnöjdhet. Som marknadsanalytiker har du en central roll i att analysera, bearbeta och tillgängliggöra data som krävs för att utveckla kollektivtrafiken i Blekinge.
Du kommer att vara ansvarig för att samla in, bygga rapporter och hjälpa verksamheten att skapa analyser och tolka data för att generera värdefulla insikter och rekommendationer. Rollen tillhör Marknad- och försäljningsenheten, men du kommer att samarbeta med hela Blekingetrafiken för att förstå affärsbehov, identifiera trender och möjligheter samt presentera resultat i lättförståeliga rapporter och visualiseringar. Vi har en väl etablerad analysplattform där verksamheten idag arbetar i Power BI.
Du kommer bland annat arbeta med:
- - Datahantering: Du kommer att samla in data från olika system och databaser för att ta fram rapporter och analyser.
- - Rådgivning och samarbete: Som expert inom Power BI kommer du att fungera som ett bollplank för att hitta lösningar och utbilda dina kollegor.
- - Anpassade lösningar: Du kommer att skapa anpassade lösningar som passar för den specifika verksamheten och dess utmaningar.
- - Kravställare: Du kommer att ha tätt samarbete med externa konsulter gällande utvecklingsarbete inom business intelligence, i huvudsak att kravställa struktur och innehåll i verksamhetens Data Warehouse som idag ligger i Azure.
- - Ansvar: Du är systemansvarig för Blekingetrafikens analysplattform
Utöver detta kommer du bland annat arbeta med att:
- - Skapa interaktiva och visuellt tilltalande rapporter i Power BI Desktop.
- - Publicera och dela rapporter via Power BI Service.
- - Arbeta med dataanslutningar, transformationer och datamodellering.
- - Frågespråket SQL för att ansluta, analysera och transformera data.
- - Använda DAX (Data Analysis Expressions) för beräkningar och mätvärden.
- - Ha en bred kunskap i ETL med ett extra fokus på Power Query för att utföra bearbetning av data, skapa frågor över flera olika datakällor och omforma data för att hantera förändringar i underliggande data eller schema.
Om dig
Vi söker en erfaren marknadsanalytiker med specialisering inom business intelligence och en djup förståelse för Power BI eller motsvarande. Du är en person som har genuint intresse för data, databaser och programmering (gärna SQL och python) då detta blir din arbetsvardag. Du väcker engagemang hos dina kollegor och beslutsfattare genom ditt arbetssätt och visualisering av data. För att skapa relevanta, effektiva och användarvänliga lösningar är din tekniska kompetens avgörande.Kvalifikationer
- Relevant eftergymnasial utbildning till exempel inom datavetenskap, statistik, marknadsföring, företagsekonomi, matematik eller liknande område, eller erfarenhet som vi bedömer motsvarande.
- Goda IT-kunskaper, särskilt inom databaser och programmering.
- Specifika färdigheter inom Power BI eller motsvarande system.
- Erfarenhet och kompetens inom Power BI Desktop och Power BI Service.
- Flera års erfarenhet av arbete med data och databaser.
- Inhämtning, bearbetning och transformering av data med frågespråket SQL.
- Flytande språkkunskap i svenska och engelska.
Meriterande
- Programmering i Python för bearbetning och transformering av data i Databricks.
- Orkestrering av Data i Azure Data Factory.
- Vana vid att arbeta och driva analysarbete.
- Erfarenhet av att utifrån verksamhetsbehov skapa rapporter till verksamheten.
- Tidigare erfarenhet av att ansvara och vara sammanhållande för verksamhetsgemensamma begrepp, beräkningsregler och definitioner (meta-data).Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
- Du är driven, prestigelös och tar egna initiativ och får saker att hända i verksamheten.
- Du kan arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du har stor social kompetens vilket är viktigt i samarbetet med såväl kollegor som våra samarbetspartners.
- God analytisk förmåga.
- Business intelligence är ständigt föränderligt där är du nyfiken och vill lära dig ny teknik och lösningar.
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
