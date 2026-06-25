Marknads- och kommunikationsspecialist till Siemens Energy i Finspång
Adecco Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Finspång Visa alla marknadsföringsjobb i Finspång
2026-06-25
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Är du en strategisk och affärsnära Marketing & Communication Specialist som vill arbeta i en internationell verksamhet med stor samhällsbetydelse? Vi på Adecco söker nu en Marketing & Communication Specialist till vår kund Siemens Energy i Finspång, där du får en nyckelroll i att utveckla och driva marknads- och kommunikationsstrategier för framtidens energilösningar.
Om rollen
Som Marketing & Communication Specialist har du en central roll i verksamheten och fungerar som en strategisk partner till säljorganisation, produktlinjer och kommersialiseringsteam. Du ansvarar för att utveckla och säkerställa effektiva marknadsföringsstrategier och budskap som stärker Siemens Energys position globalt inom området Medium Gas Turbine (MGT) aftermarket.
I denna roll får du möjlighet att vara med och forma hur företagets erbjudanden kommuniceras och positioneras på en global marknad, samtidigt som du bidrar till företagets tillväxt och omställning mot en mer hållbar framtid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Agera strategisk partner till säljteam, produktlinjer och kommersialisering för att säkerställa att marknadsföring stödjer affärsmål
Utveckla och driva långsiktiga marknads- och kommunikationsstrategier i linje med verksamhetens mål
Ta fram och implementera go-to-market-strategier för olika marknader och segment, såsom data centers, olja & gas samt förnybar energi
Formulera och leda budskapsstrategi för globala marknader
Säkerställa en enhetlig varumärkeskommunikation i nära samarbete med corporate communication
Ta fram och utveckla marknadsmaterial såsom kundcase, videos, presentationer och kampanjmaterial
Arbeta med digitala verktyg och bidra till att utveckla arbetssätt genom automation och AI
Benchmarka marknadsföringsstrategier mot branschledande aktörer och konkurrenter
Främja kunskapsdelning och samarbete mellan globala marknadsteam
Stötta vid produktlanseringar, event, användarkonferenser och interna utbildningar
Hantera och kvalitetssäkra innehåll i digitala plattformar och portaler
Om dig
Vi söker dig som är affärsdriven, analytisk och kommunikativ, och som trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt genomförande. Du har en förmåga att se helheten, samtidigt som du kan omsätta strategi till konkret och engagerande kommunikation.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom marknadsföring och kommunikation, gärna inom B2B eller industrin
Erfarenhet av att utveckla go-to-market-strategier och budskapsplattformar
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och rådgivande mot olika delar av verksamheten
Förståelse för globala marknader och komplexa affärsmodeller
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Intresse för digitalisering, AI och moderna marknadsföringsverktyg
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start med start 2026-08-10 to 2027-08-09
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Sara Sofradzija via sara.sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9978731