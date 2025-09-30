Marknads- och kommunikationskonsult till kund i Stockholm!
Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Är du en kreativ marknadsförare som vill arbeta brett med hela marknadsföringstratten - från att fånga nya affärsmöjligheter till att bygga lojalitet och långsiktig tillväxt i nära samarbete med sälj? Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig! Uppdraget är på heltid med start så snart som möjligt. Uppdragslängden är 3-6 månader på kundens kontor i Solna med viss möjlighet till distansarbete.Arbetsuppgifter
Som marknads- och kommunikationskonsult blir du en del av ett nordiskt team som arbetar nära affären och alltid med kunden i fokus. Rollen är bred och varierad - här får du arbeta med allt från digitala kampanjer, kundkommunikation och presentationer till event, webinars och analys av marknadsinsatser.
Du kommer arbeta i en snabbfotad nordisk B2B-miljö. Kundens mål är att hela tiden förbättra den digitala kundresan med hjälp av nya lösningar, samtidigt som vi behåller det viktiga personliga mötet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Skapa starkt och visuellt innehåll för olika kanaler och målgrupper - exempelvis produktblad, presentationer, digitala kampanjer, kundundersökningar och webinars.
• Bidra till att utveckla och förbättra den nordiska kundresan.
• Samarbeta tätt med säljorganisationen för att driva tillväxt och skapa affärsmöjligheter.
• Säkerställa att kommunikationen följer varumärkesriktlinjer.
• Följa upp KPI:er och analysera effekter av marknadsinsatser.Profil
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet inom B2B-marknadsföring, gärna om du har erfarenhet av att arbeta med återförsäljare eller leverantörskedjor. Du har en god förståelse för B2B-kundresan och är van att arbeta med hela marknadsföringstratten. Du är en kreativ "doer" där du enkelt kan producera innehåll för olika kanaler och format, alltid med affären och målgruppen i fokus. Du är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt, i nära samarbete med kollegor och sälj. Erfarenhet från bank- eller finansbranschen är meriterande.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
