Marknads- och kommunikationsansvarig till Synologen (Kista)
Aronsson, Patrick / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aronsson, Patrick i Stockholm
Synologen är ett nätverk av engagerade yrkespersoner med stark lokal förankring. Vi består av 116 engagerade och professionella optikerbutiker runt om i landet. Vi förenas i övertygelsen att hög kompetens, service och starkt lokalt engagemang är vägen till hållbar framgång. Vi är en frivillig fackhandelskedja med gemensam profil, men där varje butik är självständig på orten. Tillsammans är vi starka - med det gemensamma målet att ge kunden en upplevelse präglad av kvalitet, förtroende och personligt bemötande.
Nu söker vi dig som vill spela en nyckelroll i att stärka vår gemensamma röst utåt - och stötta våra butiker med professionell och affärsdrivande kommunikation.
Din roll
Som Marknads- och Kommunikationsansvarig på Synologen har du ett helhetsansvar för vår marknadsstrategi - från idé till leverans. Du arbetar både strategiskt och operativt, med syfte att:
att stärka varumärket Synologen
ansvara för genomförande och utveckling av vår marknadsstrategi
öka trafiken till butikerna och stötta deras kommunikationsbehov
skapa långsiktig medlemsnytta
koordinera och utveckla relationerna med leverantörer
Delaktig i arbetet med kvalitets och lednings-system
Du blir en central kontaktpunkt för såväl våra medlemmar som externa samarbetspartners - och har stor möjlighet att forma rollen efter din egen kompetens och drivkraft. Tjänsten är på heltid med möjlighet till arbete på distans upp till två dagar i veckan. Kollektivavtal finns och friskvårdsbidrag erbjuds. Tillsättning sker så snart det är möjligt och inleds med sex månaders provanställning.
Ditt ansvar
Utveckla och strukturera vår kommunikation - både internt och externt
Säkerställa att både extern och intern kommunikation bygger på den professionella kompetens våra medlemmar besitter
Operativt ansvarig för att marknadsbeslut genomförs och målen uppnås, t.ex. nationella kedjegemensamma kampanjer och butiksaktiviteter
Driva Synologens digitala kanaler: webb, sociala medier och nyhetsbrev
Utveckla leverantörssamarbeten och gemensamma marknadsinsatser
Vara ett stöd för butikerna i deras lokala marknadsföring - material, vägledning och rådgivning
Ansvara för kontakter med byråer, media och tryckerier
Budgetansvar - planera och följa upp marknadsbudgeten, inklusive samfinansiering från leverantörerPubliceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande
Cirka 3-7 års erfarenhet av både strategisk och operativ marknadsföring i en liknande roll
Gärna bakgrund inom retail, hälsa eller medlemsorganisationer
Erfarenhet från Optikbranschen är meriterande
Erfarenhet av arbete i kedjestruktur/frivillig fackhandel är starkt meriterande
Vana att leda kampanjarbete, ha budgetansvar samt mäta och analysera resultat
Mycket god kommunikativ förmåga - både visuellt och skriftligt
God kunskap om digitala plattformar och marknadsverktyg
Kompetens att skriva copywriting och grundläggande kunskaper i bild och design-program som InDesign och Photoshop.
Erfarenhet av samverkan med externa leverantörer och partners
Som person tror vi att du...
har hög social kompetens och är lyhörd. Du gillar dialogen med både medlemmar och samarbetspartners
är strategisk och affärsdriven. Du ser helheten och förstår detaljernas betydelse
får saker att hända. Du är en doer som arbetar självständigt och är initiativrik
har känsla för kvalitet och inger förtroende. Du förstår kraften i trovärdig kommunikation på området hälsa och vård
Varför Synologen?
Synologen är ingen kedja - vi är ett nätverk av engagerade yrkespersoner med stark lokal förankring. Här får du arbeta i en dynamisk miljö där din insats direkt påverkar både varumärke, medlemsnytta och samhällsnytta. Du får stor frihet, förtroende och ett brett ansvar - men också stöd från ett sammansvetsat team.
Så här söker du jobbet
Känner du igen dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer görs löpande så vänta inte med din ansökan. Skicka ett mejl till ansvarig rekryterare: Patrick Aronsson, info@modulsthlm.se
. Bifoga CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten. Föredrar du att ansökan genom att registrera dig i JobbModulen på vår hemsida, modulsthlm.se, så ange att det gäller en ansökan till Synologen.
För att din ansökan ska behandlas måste den innehålla:
1. Personligt brev
2. Ditt CV som en pdf-fil eller länk
3. Dina löneanspråk i form av månadslön (lönetaket är anpassat till person med cirka 3-7 års yrkeserfarenhet).
I den här rekryteringen samarbetar Synologen med Modul Sthlm och vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare. För mer information om tjänsten kan du kontakta Patrick Aronsson på mejl: info@modulsthlm.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@modulsthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Synologen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aronsson, Patrick
Finlandsgatan 16 (visa karta
)
164 74 KISTA Arbetsplats
Synologen Jobbnummer
9500865