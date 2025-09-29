Marknads- och kommunikationsansvarig Medborgarskolan Region Väst
2025-09-29
Medborgarskolan är ett av åtta studieförbund. Vi är en ideell förening utan eget vinstintresse. Medborgarskolan består av ett förbundskansli och sex regioner, som alla är egna juridiska enheter. Vi vill stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar ett lustfyllt lärande med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Region Väst omfattar Västra Götaland och Halland. Vi bedriver förutom traditionell folkbildning även uppdragsverksamhet, skolverksamhet och utbildningar. Vi har ca 200 anställda och omsätter ca 200 miljoner kronor.
Bli nyckelpersonen som driver vår kommunikation framåt!
Vill du kombinera strategiskt arbete med kreativt innehållsskapande - och samtidigt bidra till att fler hittar sin väg till folkbildning och utbildning? Då kan du vara den vi söker.
Medborgarskolan Region Väst befinner sig i en spännande utvecklingsfas där synlighet, digital närvaro och varumärkesbyggande ligger högt på agendan. Som kommunikationsstrateg har du en central roll i att skapa engagemang och driva kommunikationen i olika kanaler.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att utveckla och implementera vår kommunikationsstrategi med målet att öka synlighet, intresse och engagemang kring vår bildnings- och utbildningsverksamhet. Rollen kombinerar strategi, operativ produktion och samordning, där du arbetar nära både ledningsgrupper och verksamheter.
Exempel på ansvarsområden
• Utveckla och samordna kommunikationen i regionen baserat på vår varumärkesplattform
• Ingå och medverka i det nationella marknadsförings- och kommunikationsarbetet (tillsammans med representanter från samtliga sex regioner och vårt förbundskansli)
• Planera, producera och publicera innehåll - med fokus på digitala kanaler
• Driva utvecklingen av vår kommunikation - från målgruppsanalys till kanalval och budskap - i samverkan med våra olika verksamheter
• Omvärldsbevaka trender och utveckling inom marknadsföring och kommunikation, folkbildning, uppdragsverksamhet och utbildning
• Projektleda kampanjer och kommunikationsinsatser, både interna och externa
• Säkerställa en inkluderande, tillgänglig och värdegrundsbaserad kommunikation
• Budget- och resultatansvar
• Personalansvar
Vi söker dig som
• Har minst 10 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation - både strategiskt och operativt
• Har erfarenhet av att leda kreativt arbete och kreativa team
• Är van vid annonsering, sociala medier och nyhetsbrev, SEO, grafisk produktion samt mediakontakter och PR
• Har erfarenhet från utbildnings- eller ideell sektor samt konsumentrelaterade produkter och tjänster
• Behärskar relevanta verktyg som Google Analytics, Meta Business Suite och Adobe Creative Cloud
• Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska
• Är van att arbeta datadrivet och kan mäta, analysera och utveckla insatser
• Har erfarenhet av rörlig produktion, storytelling och varumärkesbyggande
Meriterande är
• Erfarenhet från komplexa organisationer eller förändringsprocesser
• Erfarenhet av internkommunikation
• Erfarenhet av generativ AI inom kommunikation
Som person är du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Strategisk och operativ - du trivs både med helhetsgreppet och det praktiska genomförandet
• Relationsskapande och pedagogisk - du får med dig andra och kan tydliggöra kommunikationens värde
• Självständig och initiativtagande - du ser vad som behövs och driver utvecklingen framåt
Varför Medborgarskolan?
Hos oss får du vara med och utveckla kommunikationen för en organisation som gör verklig skillnad - där folkbildning, utbildning och lustfyllt, livslångt lärande står i centrum. Vi erbjuder ett varierat arbete, stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Du blir del av en öppen, välkomnande och engagerande miljö, där vår vision att skapa "mod och möjligheter för alla människor" även gäller internt. Vi tillämpar ett tillitsorienterat ledarskap baserat på självledarskap och delaktighet.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Geografisk placering
Medborgarskolan Region Västs regionkontor på Kapellplatsen, Göteborg
Du rapporterar till
Regionchef
Anställningsform
Tillsvidareanställning (med sex månaders provanställning)
Omfattning
Heltid 100 %
Sista ansökningsdatum
Snarast, dock senast 10 oktober
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer och reserverar oss för tillsättning av tjänsten före sista ansökningsdag, varför det är bra om du skickar in din ansökan snarast möjligt.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta regionchef Birgitta Andrén Åkerblom birgitta.a.akerblom@medborgarskolan.se | 076-114 47 74
Månadslön
Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb.
Studieförbundet Medborgarskolan
Medborgarskolan
Regionchef
Birgitta Andrén Åkerblom
birgitta.a.akerblom@medborgarskolan.se
0761144774
9530058