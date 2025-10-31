Marknads- och informationsansvarig med inriktning sociala medier
Västerås kommun / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2025-10-31
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som marknads- och informationsansvarig är du med och utvecklar Västerås. Genom att skapa och utveckla marknadsföring som engagerar och informerar stärker du både stadens och bolagens varumärken. Varmt välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarie för vår kollega i ca. ett år. Du är anställd 100 % hos Trafik- och tillståndsenheten, där arbetstiden fördelas mellan enheten (50 %) och Västerås Parkering AB samt Västerås Strategiska Fastigheter AB (50 %).
För bolagen planerar du och tar fram strategier för sociala medier. Du skapar och publicerar innehåll, analyserar resultat och utvecklar kampanjer som stärker varumärkeskännedom och bidrar till affärsmål. Du ansvarar för webbplatser och marknadsaktiviteter och ser till att fastigheter, produkter och tjänster marknadsförs på ett idérikt och effektivt sätt.
På enheten bidrar du med kreativitet, strategi och planering i olika informationsinsatser som lyfter och förtydligar vårt uppdrag. Du säkerställer att informationen är korrekt, tillgänglig och målgruppsanpassad, både i skrift och muntlig kontakt exempelvis vid verksamhetsbesök. Till din hjälp har du engagerade kollegor och kommunikatörer med spetskompetens inom sina områden.
I uppdraget ingår även administration, kontakt med allmänhet, kunder och leverantörer samt deltagande i olika projekt.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och flerårig erfarenhet inom marknadsföring. Har du en utbildning inom social media marketing, marknadsföring eller försäljning är det meriterande. Genom din erfarenhet och kompetens är du trygg i att planera och genomföra marknadsföring i sociala medier och anpassar innehåll till olika målgrupper och kanaler. Du är van att analysera resultat som du omvandlar till genomförandeplaner för att nå uppsatta mål.
För dig är det motiverande att få arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete där du bidrar med nytänkande, handlingskraft och resultat. Du tänker strategiskt och har ett helhetsperspektiv i ditt arbete. För att lyckas i rollen är du initiativrik och har ett gott självledarskap där du driver dina projekt och frågor vidare. Du är utåtriktad och har en naturlig förmåga att bygga och underhålla relationer samt nätverk.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande, utvecklande och meningsfullt uppdrag där du aktivt bidrar till utvecklingen av enheten och bolagen. Du blir en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp som tillsammans skapar en välfungerande vardag för kommunens invånare. Här stöttar vi varandra, uppmuntrar idéer och värdesätter nya perspektiv. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Läs gärna mer om Teknik-och fastighetsförvaltningen: Teknik- och fastighetsförvaltningen - Västerås (https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fastighetsforvaltningen.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Asplin anneli.asplin@vasteras.se 021-39 24 57 Jobbnummer
9582588