Marknad- & Kommunikation med säljfokus-föräldrarvikariat
2025-12-16
Hos oss på Marstrands Havshotell möts gästerna av havsnära stillhet och livfull gemenskap . Oavsett om de kommer med kollegor, vänner eller familj. Här kombineras Bohuslänsk livskvalité med god mat, avslappnade spa-upplevelser, havsnära aktiviteter och middagar med utsikt över Marstrandsön.
Vi tror på värdskap med hjärta, möten som känns på riktigt och upplevelser som sitter kvar långt efter att gästen rest hem. Vår vision är att skapa minnen med Marstrand som fond, och det vill du vara med på. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens Marstrands Havshotell, ett privatägt hotell där värme, närvaro och genuinitet spelar huvudrollen.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Kreativt & produktionsledande
Foto & film: Skapa inspirerande foto- och videomaterial som fångar känslan av Marstrand - havet, spaet, maten, miljön och människorna.
Sociala medier & digital kommunikation: Planera, producera och publicera visuellt starkt innehåll samt utveckla koncept som driver engagemang och konvertering.
Kampanj- & säsongsproduktion: Ta fram moodboards, shotlists och koncept, samt leda kreativa produktioner med fokus på ett enhetligt uttryck och stark effekt.
Säljmaterial & presentationer: Producera presentationsmaterial, sälj-PDF:er, pitchar och digitala dokument för konferens, spa, event och våra paketerade upplevelser.
Event & aktiviteter: Ta fram kommunikation, inbjudningar och visuellt material inför pressvisningar och öppna hus-aktiviteter. Dokumentera genom foto och film.
Säljande & nätverkande
Arbeta uppsökande för att skapa nya samarbeten, paketeringar och kundrelationer - både B2B och B2C.
Bygga och vårda relationer med företag, partners, press, branschaktörer och lokala aktörer på Marstrand.
Representera Marstrands Havshotell vid nätverksträffar, kundmöten och destinationens aktiviteter.
Tillsammans med marknadschef och kommersiellt team ta fram konverterande kampanjer och säljdrivande aktiviteter som stärker beläggning och försäljning.
Skapa visuellt starka pitchar, presentationer och kreativa koncept som lyfter hotellet som en av Västkustens främsta upplevelsedestinationer.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av kommunikation, foto, film och grafisk produktion.
Har mycket god känsla för bild, form, text och storytelling.
Är trygg i digitala hjälpmedel och program och van vid att producera eget material.
Är strukturerad och trivs med att driva projekt från idé till färdigt resultat.
Är social, affärsdriven och tycker om att bygga relationer och skapa affärsmöjligheter.
Förstår hur visuellt uttryck, marknadskommunikation och försäljning tillsammans skapar lönsamhet och starka gästupplevelser.
Utöver detta ser vi att du:
Vill vara en del av ett härligt team där vi lyfter varandra varje dag.
Gillar att ha många bollar i luften
Har service i ryggmärgen, ett skarpt öga för detaljer, och ett leende som smittar.
Är nyfiken, tar ansvar och gillar att utvecklas
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: 100 %
Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde så snart som möjligt.
VI ERBJUDER
Ett roligt och utvecklande jobb i en unik miljö.
Möjlighet att lära dig massor.
Personalaktiviteter och gemenskap
En mängd härlig förmåner
Solnedgångar över Marstrand som inte går att beskriva, de måste upplevas.
