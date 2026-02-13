Markförvaltare till Boendesektionen på Stadsfastigheter (vikariat)
2026-02-13
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny markförvaltare till Boendesektionen på Fastighetsförvaltningsenheten på Stadsfastigheter. Fastighetsförvaltningsenheten ansvarar för förvaltning och utveckling av Malmö stads fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kontor och lokaler samt kultur och fritid. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt bibehålla fastigheternas funktionella värden. Inom enheten arbetar cirka 80 medarbetare, fördelade på 6 sektioner som förvaltar cirka 600 fastigheter. Den tilltänkta tjänsten ingår i sektion boende som förvaltar äldreboende, LSS och 400 bostadsrättslägenheter.
Som markförvaltare är du ansvarig för att drift och underhåll av utemiljön planeras och utförs så att funktionen av fastigheterna upprätthålls. Genom din budget och tillsammans med nyttjare och entreprenörer planerar du kommande underhållsåtgärder. Dina arbetsuppgifter innefattar även att vara rådgivande gällande frågor om utemiljö till hyresgäster, i nybyggnads-och ombyggnadsprojekt. I rollen som markförvaltare kommer du representera markförvaltningen vid möten med verksamheter, interna möten samt i forum rörande utemiljöer inom Malmö stad. Du är delaktig i att gemensamt med övriga markförvaltare utveckla förvaltningen av utemiljöer vid stadsfastigheter samt att utveckla fastighetsbeståndet vad gäller en långsiktig hållbar utemiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som exempelvis landskapsingenjör, alternativt annan utbildning inom drift och underhåll av utemiljö eller markanläggning som bedöms likvärdig. Du har även minst 1 års arbetslivserfarenhet inom området. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift är krav för tjänsten samt B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av LOU och granskning av ritningar och bygghandlingar. För tjänsten är det även meriterande om du jobbat som entreprenör inom branschen.
Ett jobb som markförvaltare hos oss innebär många kontakter, både internt och externt, vilket kräver en god kommunikativ förmåga samt förmåga att bygga relationer. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen ser vi att du arbetar effektivt och har en god förmåga att planera ditt arbete samt har förmågan att identifiera vilka resurser som krävs. Det är viktigt att du som person är lösningsfokuserad samt tar initiativ till utveckling och förbättringar i arbetet. Du har förståelse av att arbeta i en organisation som är målstyrd och som påverkas av politiska beslut och mål.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 180 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ca 11 månader
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Kontakt
Sektionschef
