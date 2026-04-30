Markförhandlare till Svefa i Göteborg, Malmö eller Stockholm
2026-04-30
Vill du arbeta inom markåtkomst och fastighetsutveckling hos Sveriges ledande fastighetsrådgivare? Nu har du chansen i Malmö, Göteborg eller Stockholm när vi vill bli fler konsulter inom markförhandling.
Som konsult på Svefa kommer du få en variation av uppdrag, jobba nära dina kunder och samtidigt utvecklas i din yrkesroll. Läs mer om vad vi erbjuder här, vad rollen innebär och vad vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
Det här erbjuder vi dig
En kultur präglad av engagemang och professionalism
Stor variation av uppdrag och kunder (både offentliga och privata)
Flexibelt arbete med frihet under ansvar
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Ett kunskapsdrivet bolag med stark position inom fastighetsrådgivning
Om rollen
Som konsult med inriktning markförhandling arbetar du rådgivande i uppdrag kopplade till infrastruktur, exploatering och annan samhällsutveckling.
I vissa uppdrag har du en tydlig roll som markförhandlare, i andra fungerar du som rådgivare och bollplank i markåtkomstfrågor. Oavsett uppdrag är du en viktig del i att skapa lösningar där olika intressen möts och överenskommelser nås.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förhandling, analys och projektledning i frågor som rör markåtkomst
Rådgivning inom fastighetsrätt, exempelvis avtal kopplade till marklösen, arrende, nyttjanderätt och tomträtt
Dialog med fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter
Bidra till struktur och framdrift i komplexa projekt
Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom affärsområdet, men driver också egna uppdrag. Uppdragen varierar i omfattning och karaktär, och vi värnar om en mix i din beläggning.
Placering kan vara vid något av våra kontor i Göteborg, Malmö eller Stockholm.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du:
Har erfarenhet av markåtkomst, mark- och exploatering eller liknande områden
Har arbetat med förhandling inom exempelvis infrastrukturprojekt (väg, järnväg, ledningar)
Har relevant akademisk utbildning, exempelvis inom lantmäteri, juridik eller motsvarande
Är van att arbeta självständigt och driva uppdrag framåt
Som person är du en relationsbyggare som trivs i dialog med olika typer av intressenter. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hitta lösningar även i komplexa situationer. Samtidigt uppskattar du att samarbeta och bidra till teamets gemensamma leverans.
Intresserad?
Vad roligt! Skicka in din ansökan med CV och en kort motivation till varför du söker rollen.
Har du frågor? Kontakta gärna:
HR Specialist Julia Wengse, julia.wengse@svefa.se
För Malmö: Jesper Wirf, jesper.wirf@svefa.se
För Göteborg: Jörgen Hermansson, jorgen.hermansson@svefa.se
För Stockholm: Frida Ihlis, frida.ihlis@svefa.se
Vi arbetar med löpande urval och behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Förfrågningar från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svefa AB
(org.nr 556514-3434), https://www.svefa.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Svefa Aktiebolag Kontakt
Johan Braun johan.braun@talentech.com
9886728