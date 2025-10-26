Marketing & Data Analyst - driv insikter och tillväxt hos Nordic Investi...
2025-10-26
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Marketing & Data Analyst som vill ta en central roll i att driva datadrivna insikter och bidra till vår fortsatta digitala tillväxt.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som Marketing & Data Analyst blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara samla in och bearbeta data, utan också driva utvecklingen av hur vi använder insikter för att optimera marknadsföring, stärka våra varumärken och säkerställa tillväxt i allt vi gör.
Dina ansvarsområden:
Samla in, analysera och visualisera data från våra marknadsaktiviteter och digitala kanaler.
Utvärdera och optimera marknadsföringsinsatser för att maximera ROI och leadsgenerering.
Skapa dashboards, rapporter och insikter som ger ledningen och marknadsteamet rätt beslutsunderlag.
Identifiera trender och möjligheter i data som kan bidra till att öka ansökningar, konverteringar och digital tillväxt.
Samarbeta nära performance marketing, SEO och social media för att säkerställa en datadriven strategi.
Stötta ledningen i större strategiska projekt med analysunderlag och rekommendationer.
Vi söker dig som inte bara är skicklig på analysverktyg, utan även har förmågan att tänka strategiskt kring hur data kan driva tillväxt och marknadsframgångar. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa där insikter gör verklig skillnad
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av marknadsanalys, dataanalys eller liknande roll, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio eller liknande verktyg.
Erfarenhet av att arbeta med CRM- och marketing automation-system.
Förmåga att presentera komplexa data på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Hög analytisk nivå kombinerad med affärsförståelse.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell marknadsanalys och arbete med flera marknader parallellt.
Kunskap inom SQL, Python eller andra verktyg för databehandling.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna analys- och marketing automation-verktyg.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett datadrivet och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vårt arbete med data och marknadsanalys framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett mer omfattande arbetsprov kopplat till marknadsanalys. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på tidigare projekt, analyser eller rapporter tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom datadrivna insikter och analys. Ersättning
