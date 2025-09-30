Marketing & Communications Assistant - Konsultuppdrag i Göteborg
2025-09-30
Start: 12 oktober 2025 Slut: 17 april 2026 Plats: Göteborg
Är du nyfiken, kreativ och vill kickstarta din karriär inom marknadsföring och kommunikation? Vi söker en Marketing & Communications Assistant med fokus på varumärkesaktivering och employer branding - en perfekt roll för dig som nyligen avslutat dina studier (eller har liknande erfarenhet) och vill växa i en stöttande och dynamisk miljö. Det viktigaste är inte att du kan allt från dag ett - utan att du vill lära dig, bidra med energi och vågar hoppa in i spännande projekt.
Om rollenI rollen får du bred och praktisk erfarenhet av branding och kommunikation. Du kommer att:
Stötta utrullningen av vår nya varumärkesidentitet i olika kanaler
Skapa och redigera innehåll för intranät, sociala medier och presentationer med fokus på varumärke, employer branding och företagskultur
Bidra med grafiska kunskaper på grundläggande nivå, där ett starkt designintresse är ett plus
Samarbeta med designers och innehållsskapare för att säkerställa kvalitet, tonalitet och enhetlighet
Koordinera branding- och employer branding-projekt samt sponsringar
Ge administrativt stöd och hjälpa till att planera och hålla koll på deadlines och leveranser
Delta i tvärfunktionella samarbeten kring varumärkeselement
Vi söker dig som Har en examen inom marknadsföring, kommunikation, PR eller liknande - eller motsvarande erfarenhet
Tidigare varit involverad i projekt kopplade till varumärke och branding (låt gärna detta synas i ditt CV!)
Har mycket goda kommunikationskunskaper i engelska, både i tal och skrift
Är van vid Microsoft Office och har gärna viss erfarenhet av videoredigering samt program som Canva eller Adobe
Vi erbjuder Ett välkomnande och stöttande team
Utrymme att lära och växa
Praktisk erfarenhet inom branding och kommunikation
Möjlighet att påverka hur vårt varumärke upplevs både internt och externt
Välkommen med din ansökan redan idag. Skicka gärna ditt CV på engelska och rikta ditt CV specifik mot detta uppdrag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9534111