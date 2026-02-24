Marketing & Communication Specialist till vår kund i Finspång
Vår kund i Finspång söker nu en engagerad och strategiskt driven Marketing & Communication Specialist som vill arbeta nära både kommersiella och tekniska funktioner inom en internationell organisation. Rollen passar dig som trivs med att driva marknadsstrategier, skapa tydligt budskap mot prioriterade marknader och samverka globalt för att säkerställa enhetliga kommunikationsflöden.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Om tjänsten
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att forma och driva den långsiktiga marknadsföringsstrategin för kundens globala eftermarknadsverksamhet. Du arbetar nära commercialization managers, produktlinjeansvariga, säljteam och andra interna intressenter för att säkerställa att marknadskommunikationen stöder affärens mål.
Din vardag präglas av varierande uppgifter, allt från att utveckla strategiska budskap och go-to-market-koncept, till att skapa innehåll, koordinera eventstöd och säkerställa att kommunikation och branding är konsistent globalt. Rollen innebär täta samarbeten med kollegor i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, samt med interna marknads- och kommunikationsteam.
Du blir en del av ett globalt Sales Operations-team som arbetar med marknadsföringsstrategi, kommunikationsmaterial, portal- och systemhantering, produktkataloger och stöd till säljorganisationen. Teamet är centralt i att stärka företagets eftermarknadsaffär och säkerställa tydlig kommunikation genom hela produktlivscykeln - från koncept till utfasning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Marketing & Communication Specialist kommer du bland annat att:
• Definiera och driva den långsiktiga marknadsstrategin i linje med företagets mål.
• Utforma och leda budskapsstrategier för prioriterade globala marknader och segment.
• Utveckla, uppdatera och samordna go-to-market-koncept tillsammans med säljorganisationen, commercialization managers och FoU.
• Genomföra benchmarking av marknadsföringsmetoder och trender inom relevanta branscher.
• Säkerställa enhetlighet i varumärkeskommunikation, inklusive stilguider och interna verktyg.
• Utforska och implementera automatiserade och AI-stödda marknadsföringsmetoder.
• Samordna och främja kunskapsdelning mellan globala marknads- och produktlinjeteam.
• Producera och kvalitetssäkra marknadsmaterial såsom filmer, broschyrer, pop-ups och kundreferenser.
• Stödja och koordinera User Conferences, regionala utbildningar och annan eventlogistik.
• Hantera och kvalitetssäkra innehåll i interna och externa portaler, inklusive godkännandeprocesser.
• Stödja interna och externa kommunikationsinitiativ kopplade till lanseringar och kampanjer.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av strategiskt marknadsarbete i en teknisk eller internationell miljö.
• Dokumenterad förmåga att utveckla och implementera marknadsstrategier.
• Erfarenhet av att arbeta med budskapsstrategier och segmentinriktad kommunikation.
• Förmåga att samarbeta med sälj-, FoU- och kommersiella team.
• Erfarenhet av benchmarking och arbete med branschinsikter.
• God förmåga att säkerställa varumärkesalignment i större organisationer.
• Intresse för eller erfarenhet av automatiserade och AI-baserade marknadsmetoder.
• Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta med global kunskapsdelning.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från närliggande branscher såsom energi, turbiner, industriella applikationer eller eftermarknad.
• Erfarenhet av produktlanseringar och tekniskt marknadsföringsmaterial.
• Vana att producera visuellt marknadsinnehåll.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Ersättning

Fast lön
