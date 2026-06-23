Marketing & Communication Specialist till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Marknadsföringsjobb / Finspång Visa alla marknadsföringsjobb i Finspång
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi på Skill söker en Marketing & Communication Specialist till Siemens Energy där du har en central roll i att utveckla och genomföra marknads- och kommunikationsinsatser som stärker verksamhetens position på den globala eftermarknaden för gasturbiner. Du arbetar nära försäljning, produktledning, FoU och kommunikationsteam för att säkerställa att marknadsaktiviteter och budskap stödjer affärsmål, produktstrategier och kundbehov. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande och innebär många kontaktytor både nationellt och internationellt. Rollen är i första hand avsedd att utföras på plats i Finspång.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och driva långsiktiga marknads- och kommunikationsstrategier.
Ansvara för budskapsutveckling och positionering för olika marknader och kundsegment.
Ta fram och implementera go-to-market-planer för produkter och tjänster.
Producera och koordinera marknadsmaterial, kampanjer och kundkommunikation.
Stödja produktlanseringar, event, utbildningar och andra marknadsaktiviteter.
Säkerställa att kommunikation och marknadsföring följer företagets varumärkes- och kommunikationsriktlinjer.
Identifiera och implementera nya arbetssätt inom digital marknadsföring, AI och marknadsautomatisering.
Genomföra omvärldsbevakning och analys av marknadstrender och konkurrenter.
Hantera innehåll i digitala kanaler, portaler och interna kommunikationsplattformar.
Samarbeta med globala team för att skapa samsyn, kunskapsutbyte och en enhetlig marknadsföringsstrategi.Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av strategisk marknadsföring och kommunikation, gärna i en internationell B2B-miljö.
Förmåga att utveckla och genomföra marknadsstrategier, budskapsplattformar och go-to-market-planer.
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med försäljning, produktledning, FoU och andra intressenter.
God förståelse för varumärkesbyggande, marknadskommunikation och kundanpassade budskap.
Intresse för digitalisering, AI och marknadsautomatisering samt hur ny teknik kan effektivisera marknadsarbetet.
Analytisk förmåga och vana att omvärldsbevaka marknader, trender och konkurrenter.
Erfarenhet av att skapa, samordna eller utveckla marknadsmaterial och kommunikationsinsatser.
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i globala och tvärkulturella organisationer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett operativt och lösningsorienterat arbetssätt.
Meriterande:
Erfarenhet från energi-, industri-, teknik- eller eftermarknadsverksamhet.
Erfarenhet av CRM-, CMS- eller marknadsföringsplattformar.
Kunskap om AI-baserade verktyg för marknadsföring och kommunikation.
Erfarenhet av produktlanseringar, event eller internationella marknadsföringsinitiativ.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
alt. 011-470 53 01. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953531-2065435". Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9974167