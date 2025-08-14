Marketing Manager Till Njie I Göteborg
2025-08-14
NJIE är ett innovationsdrivet företag från Göteborg, grundat 2008. På kort tid har vi tagit den nordiska marknaden med storm genom våra produktvarumärken ProPud och Lowcaly. Innovation är vår drivkraft - vi vågar testa nytt, lyckas ofta och lär oss alltid. Med passion för både smak och hälsa vill vi göra det enklare för fler att leva hälsosamt och njuta längs vägen. Läs mer på www.njie.com
NJIE söker en Strategisk Marketing Manager som vill vara med och ta våra varumärken till nästa nivå - i Sverige och på våra exportmarknader. Vi erbjuder en roll med stort inflytande, ansvar för ett engagerat marknadsteam och möjlighet att arbeta med några av marknadens mest innovativa produkter. Vi söker dig som trivs i en entreprenöriell miljö och som brinner för att få både människor och varumärken att växa. Är du redo? Välkommen till NJIE!
Ansvarsområden
Som Marketing Manager hos oss får du chansen att arbeta i en spännande och varierande roll med utveckling av befintliga och nya marknader. Du har ett tydligt fokus på att skapa ökad varumärkeskännedom och du ansvarar för att planera och implementera olika marknadsprojekt som ligger i linje med vår kategori, produkt och sortimentsstrategi. Du ansvarar för att ta fram våra varumärkesdrivande aktiviteter för att maximera försäljningen samt stärka våra varumärken. Du ansvarar för utformning, implementering, aktivering och uppföljning av bolagets övergripande marknadsplan och marknadsbudget. I nära samarbete med övriga team inom NJIE säkerställer du att vi genomför rätt marknadskommunikation och kampanjer samt att produktlanseringar drivs med rätt kraft och explosion. Du har ett personalansvar för 8 personer och du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.
Din roll innebär b.la.
• Leda och coacha marknadsteamet mot gemensamma mål
• Utveckla och implementera den kommersiella marknadsstrategin
• Ansvara för varumärkespositionering, kampanjer och kommunikation i alla kanaler
• Säkerställa ett nära samarbete med säljorganisationen för att maximera tillväxt
• Följa upp marknadsaktiviteter och analysera resultat för kontinuerlig optimering
• Budgetarbete och kostnadsuppföljning
Vem är du?
Vi söker dig som har minimum fem års erfarenhet av att ha drivit ett framgångsrikt ledarskap inom marknad och kommunikation. Du har ett stort affärsfokus och vi ser gärna att du har erfarenhet av en liknande roll inom ett produktbolag, alternativt kommer du från byråvärlden och vill gå över till kundsidan. Det är meriterande om du har erfarenhet av FMCG. Du är en stabil, nyfiken och positiv person med ett starkt självledarskap och en tydlig förankring i affär och försäljning. Du har förmågan att snabbt röra dig mellan strategi, taktik och operativt agerande. Du är en mycket engagerad och coachande ledare med ett gediget intresse av att utveckla människor och du tror på att skapa saker tillsammans. Du är också en god kravställare som inspirerar och coachar - internt såväl som externt. I allt du gör har du alltid kund- och affärsperspektiv och du gör inget som inte skapar affärsmöjligheter och affärsnytta. Du har en hands-on attityd och är inte rädd att hugga i när det behövs. Du har mycket goda språkkunskaper i engelska och svenska och vi ser gärna att du har erfarenhet av att har arbetat i en internationell miljö.
Fuel Our Culture!
På NJIE arbetar vi i en snabbrörlig och innovativ kultur där vi alla tillsammans bidrar och gör skillnad. Våra värdeord - mod, engagemang, drivkraft och delaktighet - genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att våga testa nytt, utmana det invanda och växa tillsammans - både som team och som individer. Här finns utrymme för idéer, ansvar och energi.
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se
