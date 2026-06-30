Marketing Automation Specialist till Mio Tibro
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2026-06-30
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På Mio är kundmötet kärnan i allt vi gör. Oavsett om vi möter kunden i butik, utvecklar vårt sortiment eller arbetar bakom kulisserna på servicekontoret och lagret bidrar vi alla till samma mål – att skapa kundupplevelser i världsklass. För att lyckas tror vi på kraften i laget. Vi kombinerar affärsmässighet, kunskap och passion för att utveckla både kundupplevelsen och vår verksamhet. Här får du möjlighet att ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka framtidens Mio tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen
På Mio är kunden det viktigaste vi har. Därför arbetar vi varje dag för att skapa kundmöten och kunddialoger i världsklass – från första inspiration till långt efter genomfört köp. Vi tror att ett köp inte är slutet på relationen, utan början på nästa köp.
Nu söker vi dig som vill ta ett nyckeluppdrag i att utveckla Mios kundresor genom datadriven och automatiserad kundkommunikation.
Du blir en del av vårt CRM-team – ett litet specialistteam med hög kompetens, stort engagemang och höga ambitioner. Vi är stolta över det vi gör idag, men drivs minst lika mycket av vad vi kan utveckla tillsammans framåt. Här finns mandat att testa nytt, utmana arbetssätt och skapa ännu smartare kunddialoger. Vi har under många år skapat oss förutsättningar till enorma möjligheter och med dig i teamet kan vi ta det steget tillsammans.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att utveckla och optimera Mios automatiserade kundkommunikation och göra våra kunddialoger mer relevanta, träffsäkra och affärsdrivande.
I rollen som Marketing Automation Specialist bygger du logiken bakom våra kundresor och utvecklar automatiserade flöden som möter kunden genom hela resan – före, under och efter köp. Det kan exempelvis handla om att bygga flöden som flyttar kunden mellan olika värdesegment, skapa inspirerande pre purchase-flöden och post purchase-dialoger som hjälper kunden vidare i sitt hem.
Du arbetar i Voyado där du konfigurerar, bygger och vidareutvecklar automatiserade flöden. Rollen är tekniskt orienterad och passar dig som trivs i system, tycker om struktur och har en naturlig förmåga att se samband mellan data, logik och kommunikation.
En annan viktig del av uppdraget är att driva A/B-tester, analyserar utfall och utvecklar segmentering, triggers och personalisering för att skapa ännu mer relevanta kundresor. Du är också delaktig i customer journey mapping och bidrar till att identifiera nya möjligheter i kunddialogen.
Om dig
Du drivs av att förstå hur data, teknik och kommunikation tillsammans skapar bättre kundupplevelser. Du gillar att bygga logik, analysera resultat och hela tiden hitta smartare sätt att automatisera och optimera.
Vi tror att du har erfarenhet av Marketing Automation eller CRM och är van att arbeta med automatiserade kunddialoger, segmentering och datadrivna flöden. Du har arbetat i Voyado eller liknande plattform och har gärna erfarenhet av kunddataplattformar som StiftLab eller liknande verktyg. Erfarenhet från retail eller annan konsumentnära verksamhet är meriterande.
Du trivs i gränslandet mellan teknik, affär och kommunikation men behöver inte vara utvecklare. Du är analytisk, strukturerad och prestigelös, och du gillar att samarbeta för att omsätta idéer till lösningar som fungerar i praktiken.
Tjänsten är placerad vid vårt underbara servicekontor i Tibro och observera att vi inte tillämpar distans- eller hybridarbete.
Ansökningarna kommer hanteras i början av augusti när vi är åter från semester.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor med butiker över hela landet. Sedan 1962 har vi hjälpt människor att skapa hem att trivas i och fortsätter att utveckla vårt erbjudande, våra kundmöten och vår verksamhet för framtiden. Vår vision är tydlig – att vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vill du vara med på resan är du varmt välkommen till Mio. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MIO AB
(org.nr 556084-0190), https://www.mio.se/om-mio/jobba-pa-mio
Box 59 (visa karta
)
543 21 TIBRO Arbetsplats
Mio AB Kontakt
HR
Annika Dahlin annika.dahlin@mio.se 0504-41207 Jobbnummer
9985078