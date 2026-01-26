Marketing Automation Specialist till Destination Gotland
Om Destination Gotland
Vi och våra resenärer har alla en sak gemensamt: vi älskar Gotland! Därför är det viktigt för oss att göra alltifrån båtresan till din tid på ön till en uppskattad helhetsupplevelse. För att lyckas med det krävs lagarbete. Från Befälhavare till varje enskild medarbetare som varje dag ser till att båten avgår i tid, maten är god, upplevelserna på ön är noga utvalda och servicen i toppklass! Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt lag för att sprida ordet om Gotland som destination.
Om rollen
I rollen som Marketing Automation Specialist arbetar du med CRM genom hela kundresan, med ett tydligt fokus på skrivande, tonalitet och struktur i CRM-kommunikationen. Rollen kombinerar operativt genomförande med analytiskt och strategiskt tänkande och innebär att du aktivt skapar, formar och styr hur kommunikationen byggs upp över tid.
Du ansvarar för att själv skriva CRM-copy, sätter dispositionen i nyhetsbrev och flöden samt säkerställer att innehållet är relevant, sammanhållet och relationsbyggande. Rollen fungerar som länken mellan innehåll, data och marketing automation-teknik, och du arbetar nära specialister inom content, kommunikation, försäljning och kundrelationer.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Självständigt skriva och ansvara för CRM-copy (främst e-post och SMS), inklusive tonalitet och innehållsstruktur i nyhetsbrev och automatiserade flöden
Samla in, strukturera och paketera innehåll från olika interna team och säkerställa att kommunikationen är konsekvent och uppbyggd över tid
Planera, sätta upp och optimera personaliserade och datadrivna kampanjer och flöden i CDP och Yulsn
Ansvara för segmentering, triggers, händelselogik och regeluppsättning i MA/CDP för mail och SMS
Vidareutveckla livscykelkommunikation genom hela kundresan (pre-departure, on-destination, welcome back, reaktivering)
Arbeta insiktsdrivet med A/B-testning, analys och löpande optimering av CRM-kommunikationen
Dokumentera flöden och processer samt säkerställa att CRM-arbetet är GDPR-säkert
Om dig
Du kombinerar språklig trygghet med analytisk förmåga och trivs i en roll där du både får skapa innehåll och arbeta strukturerat med data och automation. Du ser CRM som en relationell kanal och tycker om att ta ansvar för hur budskap, flöden och kommunikation faktiskt fungerar i praktiken - från idé till uppföljning.
Erfarenhet och kompetens
Erfarenhet av marketing automation och CRM-arbete i kundresor och e-postmarknadsföring med förståelse för segmentering, kunddata och personalisering
Stark förmåga att självständigt skriva CRM-copy, med känsla för tonalitet, disposition och målgrupp
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med MA-verktyg.
Förmåga att arbeta insiktsdrivet, med A/B-testning och kampanjanalys
Goda projektledningskunskaper och teamwork.
Kunskap om GDPR och datakvalitetshantering
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från CDP-plattformar och verktyg som Yulsn.
Om rekryteringsprocessen
Det här är en rekrytering via Digitalenta. Processen består av intervju, psykometriska tester och arbetsprov. Om det här känns som din nästa utmaning så ansök omgående. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
