Market Art Fair söker eventpersonal 22-26 april, 2026
Konstmässan Market AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-10
Är du serviceinriktad, arbetsam och trivs i en miljö med högt tempo?
Market Art Fair söker pålitlig eventpersonal som vill vara en del av vårt team under mässan.
Ingen tidigare erfarenhet från konstvärlden krävs. Det viktigaste är att du trivs med att samarbeta, ta ansvar och arbeta långa och intensiva dagar. Erfarenhet från event, service, butik eller andra kundnära roller är meriterande.
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Välkomna besökare
Scanna biljetter
Ansvara för garderob
Stötta mässans team och utställare med praktiska uppgifter
Hantera gästlistor och välkomna gäster vid VIP-evenemang
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Klara Rudebeck på klara@marketartfair.com
senast den 6 mars. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att söka.
Har du erfarenhet av visningar, fotografering, konstinstallation eller annat praktiskt arbete får du gärna berätta om det.
Observera: De angivna arbetstiderna är ungefärliga och ytterligare arbetsdagar kan tillkomma.
About us:
Celebrating its 20th anniversary, Market Art Fair 2026 embarks on an exciting international expansion, inviting galleries, artists, and collectors from around the world to experience a boutique fair with global impact. Designed for discovery, dialogue, and dealmaking, the fair continues to redefine the art fair experience. In 2026, 54 galleries will exhibit at Magasin 9 in Frihamnen.https://marketartfair.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
