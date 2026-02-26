Märkestekniker sökes till AlltiBil Kungälv
Meko Academy AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2026-02-26
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meko Academy AB i Kungälv
Vi på AlltiBil Kungälv söker nu en engagerad och noggrann teknik till vårt redan framgångsrika team. Vi söker nu dig som redan arbetar inom fordonsindustrin och har ett brinnande intresse för bilar och ny teknik, men även har en social kompetens där kundservice och kundbemötande ligger dig varmt om hjärtat.
Vill du vara med på en resa där inte varje dag är den andra lik? Där du får chansen att utbilda dig och växa tillsammans med ditt företag? Sök tjänsten redan idag och bli vår nästa stjärna på AlltiBil Kungälv.
Kvaliteter för tjänsten:
• Serviceinriktad och ansvarstagande
• Erfarenhet av felsökning och diagnos på äldre och moderna fordon
• Lösningsorienterad med lätt för att lära sig nytt
• God förmåga att tolka tekniska manualer och el-scheman
• Relevant utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska
Dina arbetsuppgifter
• Utföra service och reparationer på personbilar och lätta lastbilar
• Utföra felsökningar och lösa problem på personbilar och lätta lastbilar
• Använda avancerade diagnosverktyg och system för att identifiera tekniska problem
• Fastställa och föreslå åtgärder baserat på din bedömning
• Säkerställa att alla diagnoser och reparationer håller högsta kvalitet enligt vår standard
• Dokumentera arbetet och rapportera resultat till verkstadsansvarig
Meriterande är om du tidigare har arbetat med bilmärken så som Peugeot, Citroen eller Opel
AlltiBil är ett företag som grundades 1999 i Göteborg och ägs idag av verkstadskoncernen MEKO.
Idag finns vi på flera platser i stor-Göteborg så som Aröd, Tuve, Stenungsund och Kungälv och besitter märkes auktorisationer för Hyundai, Peugeot, Zeekr, Saab. Alla våra anläggningar är idag kvalitetssäkrade med Godkänd Bilverkstad certifikat och ISO 9001 & 14001 certifierade då kvalitet och miljö är av stor vikt för oss.
Vilka är vi?
Redo att ta nästa steg?
Ta chansen och sök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr. 556724-9254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet.
