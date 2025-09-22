Märkesansvarig Transportbilssäljare Renault/nissan/fiat
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Transportbilssäljare på vår anläggning i Halmstad. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen Som Transportbilssäljare hos oss får du chansen att arbeta med ett brett utbud av våra marknadsledande märken. Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med försäljningsteamet och rapportera till försäljningschefen.
Vem är du? Som person är du målinriktad och har en naturlig förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Du trivs med ett högt arbetstempo och varierande uppgifter, samtidigt som du självständigt kan organisera din arbetsdag. Du är prestigelös och ser värdet i att samarbeta med andra, vilket gör att du smidigt fungerar i team. Med din sociala och förtroendeingivande personlighet skapar du affärer på ett naturligt sätt och strävar alltid efter att leverera resultat på hög nivå.
Ytterligare ser vi att du har:
Ett par års erfarenhet inom försäljning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av fordonsbranschen är starkt meriterande men inget krav.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvarata på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
