Markåtkomstexpert inom energiinfrastruktur - Distansarbete
Vi söker en senior konsult med djup expertis inom markåtkomst, skadereglering och fastighetsrelaterade frågor för ett uppdrag inom en samhällsviktig organisation med fokus på infrastrukturprojekt.
I rollen kommer du att arbeta som specialiststöd inom investerings- och reinvesteringsprojekt, där du bidrar med din kompetens i komplexa mark- och ersättningsfrågor. Du fungerar även som rådgivare till organisationen i bredare sakfrågor och bidrar till utveckling av arbetssätt och processer.
Agera expertstöd inom markåtkomst i projekt kopplade till investeringar och reinvesteringar
Stötta kollegor i frågor rörande markåtkomst, ersättningsfrågor och fastighetsrelaterade ärenden
Bidra med specialistkunskap inom tillämpning av normer kopplade till markanvändning
Delta i utvecklingsarbete kopplat till processer och arbetssätt inom området
Medverka i övergripande verksamhetsarbete, exempelvis samverkan med externa parter, tvärfunktionella samarbeten och kunskapsspridning. Delaktig i övergripande verksamhet inom myndigheten exempelvis inom samhällskontakter, tvärfunktionella samarbeten, utbildningsinsatser, upp till 20% av omfattningen
Skallkrav
Minst 15 års erfarenhet av arbete med markåtkomst inom elsektorn
Minst 15 års erfarenhet från offentlig verksamhet inom infrastruktursektorn
Minst 15 års erfarenhet inom åker- eller skogsnormen.
B-körkort
Akademisk utbildning inom agronomi
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Minst 15 års erfarenhet av projektarbete inom investeringar eller reinvesteringar kopplade till lokal-, regional- eller transmissionsnät
Minst 10 års erfarenhet av att handleda eller fungera som mentor inom markåtkomstfrågor för elsektorn
Tillträde och ansökan:
Preliminärt startdatum: 2026-06-15
Slutdatum: 2029-05-31. Möjlighet till 1 års förlängning vid 3 tillfällen, t.o.m. 2032-05-31.
Omfattning: Uppdraget motsvarar cirka 80 % av en heltidstjänst.
Sista ansökningsdag är 2026-04-22
Placering: Arbetet sker helt på distans och utförs från konsultens egna kontor. Resor kan förekomma inom ramen för uppdraget.
Övrigt: Konsulten tilldelas ett specifikt projekt, men kan i dialog med beställaren även komma att bidra i andra uppdrag, förutsatt att arbetsuppgifter, nivå och omfattning är likvärdiga och inte överstiger 80 % av heltid. Beställaren ansvarar för att rätt säkerhetsklassning finns utifrån uppdragets innehåll.
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande!
