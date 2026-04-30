Markarbetare till långvarigt uppdrag i Sandviken
Worknordic Group AB / Anläggningsarbetarjobb / Sandviken Visa alla anläggningsarbetarjobb i Sandviken
2026-04-30
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Sandviken
, Gävle
, Hedemora
, Avesta
, Falun
eller i hela Sverige
WorkNordic söker nu efter Anläggare/Rörläggare till ett omfattande projekt i Sandviken.Med anledning av vår kunds expanderande verksamhet behöver vi nu förstärka personalstyrkan med ytterligare duktiga yrkesarbetare inom rörläggning.Vår kund grundades för över 30 år sedan, och har sedan dess vuxit till ett miljardbolag. Företaget arbetar för närvarande med ett omfattande projekt där dem bygger serverhallar med komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder. Detta är ett långsiktigt projekt som förväntas hålla på under lång tid framöver.Arbetsuppgifter:Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanligt arbete inom anläggning/mark, med fokus på VA-arbeten.Kvalifikationer:*Yrkesbevis som Anläggare, eller med motsvarande arbetslivserfarenhet*Minst tre års erfarenhet av markarbete/anläggningsarbete, med fördel inom rörläggning/VA*Du har god förmåga att läsa och tyda ritningar*Du behärskar laser och kan ta ut höjder*Du behärskar svenska i tal och skrift, eller mycket bra engelskaVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är noggrann, flexibel, strukturerad och kvalitetssäker med en god samarbetsförmåga.Innehar du b-körkort är detta mycket meriterande för tjänsten, men inget krav.Vi erbjuder:*En trygg och stabil arbetsgivare*Reseersättning*Boende och traktamente (vid boende på annan ort)*Trevliga arbetsplatser och omväxlande projekt*Stora utvecklingsmöjligheter*Avtalsenlig lönArbetsort:SandvikenUppstart:Maj 2026Omfattning:Heltid, tillsvidareOm du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001)
811 93 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WorkNordic group AB Kontakt
Driftchef
Peter Jasiulewicz peter@wngroup.se Jobbnummer
9885411