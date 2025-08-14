Markarbetare till långvarigt uppdrag i Gävle
Worknordic Group AB / Anläggningsarbetarjobb / Gävle
2025-08-14
WorkNordic söker nu efter Anläggare/Rörläggare till ett omfattande projekt i Gävle.
Med anledning av vår kunds expanderande verksamhet behöver vi nu förstärka personalstyrkan med ytterligare duktiga yrkesarbetare inom rörläggning.
Vår kund grundades för över 30 år sedan, och har sedan dess vuxit till ett miljardbolag. Företaget arbetar för närvarande med ett omfattande projekt där dem bygger serverhallar med komplett infrastruktur med VA/Media, vägar, grundläggning av byggnad, finplanering samt dagvattenåtgärder. Detta är ett långsiktigt projekt som förväntas hålla på i ytterligare minst ett års tid.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanligt arbete inom anläggning/mark, med fokus på VA-arbeten.Kvalifikationer
• Yrkesbevis som Anläggare, eller med motsvarande arbetslivserfarenhet*Minst tre års erfarenhet av markarbete/anläggningsarbete, med fördel inom rörläggning/VA*Du har god förmåga att läsa och tyda ritningar*Du behärskar laser och kan ta ut höjder*Du behärskar svenska i tal och skrift, eller mycket bra engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är noggrann, flexibel, strukturerad och kvalitetssäker med en god samarbetsförmåga.
Innehar du b-körkort är detta meriterande för tjänsten, men inget krav.
Vi erbjuder:
• En trygg och stabil arbetsgivare*Reseersättning*Boende och traktamente (vid boende på annan ort)*Trevliga arbetsplatser och omväxlande projekt*Stora utvecklingsmöjligheter
• Avtalsenlig lön
Arbetsort:
Gävle
Uppstart:
Auhusti / September 2025
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
WorkNordic group AB Kontakt
Kim Klingström kim@wngroup.se Jobbnummer
9458912